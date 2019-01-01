2019-01-01T15:16:48+03:00
Общество

Стало известно, куда жаловаться нижегородцам на проблемы с вывозом мусора

С 1 января 2019 года в стране заработала новая система обращения с отходами
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Стало известно, куда жаловаться нижегородцам на проблемы с вывозом мусора.Стало известно, куда жаловаться нижегородцам на проблемы с вывозом мусора.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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С 1 января 2019 года в России, в том числе и в Нижегородской области изменилась система обращения с твердыми бытовыми отходами. Теперь все процессы в этой сфере будут контролировать региональные операторы, которых в результате конкурсных процедур определили еще в прошлом году.

- В случае ненадлежащего предоставления данной услуги владельцам индивидуальных домов, а также жителям многоквартирных домов, в которых выбрана непосредственная форма управления или собственники которых на общих собраниях перешли на «прямые договоры», могут обращаться к региональным операторам, - говорится в сообщении государственной жилищной инспекции Нижегородской области. – Если же в многоквартирном доме выбрана управляющая организация или создано ТСЖ, то обращаться следует напрямую туда.

КСТАТИ

С 24 декабря 2018 года в государственной жилищной инспекции начала работать горячая телефонная линия. На проблемы с вывозом мусора можно пожаловаться по телефону:

430-79-19.

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