2019-01-01T13:52:57+03:00
Общество

Полиция: Празднование Нового года в Нижегородской области обошлось без происшествий

В охране общественного порядка этой ночью были задействованы свыше 900 сотрудников полиции
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
Поделиться:
Празднование Нового года в Нижегородской области обошлось без происшествий.Празднование Нового года в Нижегородской области обошлось без происшествий.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Если для большинства нижегородцев прошедшая ночь была праздничной и веселой, то для сотрудников полиции – весьма и весьма напряженной.

В охране общественного порядка в Нижегородской области было задействовано свыше 900 сотрудников правоохранительных органов, 124 сотрудников частных охранных организаций и 194 представителя добровольных народных дружин. К слову, все эти меры безопасности дали свои результаты - праздничная ночь в регионе обошлась без происшествий.

- В Нижегородской области сотрудники полиции обеспечили охрану общественного порядка и общественной безопасности в новогоднюю ночь в 290 местах установок елок и елочных комплексов в 227 населенных пунктах региона, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области. – При этом нарушений общественного порядка зафиксировано не было.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24