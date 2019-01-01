Полиция: Празднование Нового года в Нижегородской области обошлось без происшествий

Если для большинства нижегородцев прошедшая ночь была праздничной и веселой, то для сотрудников полиции – весьма и весьма напряженной.

В охране общественного порядка в Нижегородской области было задействовано свыше 900 сотрудников правоохранительных органов, 124 сотрудников частных охранных организаций и 194 представителя добровольных народных дружин. К слову, все эти меры безопасности дали свои результаты - праздничная ночь в регионе обошлась без происшествий.

- В Нижегородской области сотрудники полиции обеспечили охрану общественного порядка и общественной безопасности в новогоднюю ночь в 290 местах установок елок и елочных комплексов в 227 населенных пунктах региона, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области. – При этом нарушений общественного порядка зафиксировано не было.