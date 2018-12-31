2018-12-31T19:33:04+03:00
Общество

«Давайте мечтать!»: Новогоднее поздравление губернатора Нижнего Новгорода Глеба Никитина 2019

Новогоднее поздравление нижегородцев и гостей города от Глеба Никитина с Новым годом 2019
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
«Давайте мечтать!»: Новогоднее поздравление губернатора Нижнего Новгорода Глеба Никитина 2019«Давайте мечтать!»: Новогоднее поздравление губернатора Нижнего Новгорода Глеба Никитина 2019Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области
Изменить размер текста:

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил нижегородцев с наступающим Новым 2019 годом:

«В Новый год у каждого из нас есть свои традиции, но все мы подводим для себя итоги года уходящего и строим планы на будущее.

Для Нижегородской области 2018-ый стал особенным годом. Нам удалось многое — с честью провести Чемпионат мира и встретить гостей. Мы вместе с вами работали над тем, чтобы комфортнее стали города региона. Детская площадка в небольшом селе, благоустроенный парк в районном центре, стадион «Нижний Новгород» — все это части общей мечты — сделать нашу область удобной для жизни.

В новом году мы ставим перед собой новые задачи. В их решении нам помогут национальные проекты, работать над реализацией которых мы будем вместе со всей огромной Россией.

«Мечтать не вредно», — часто говорят с иронией. Но в эти дни абсолютно серьезно хочу сказать — давайте мечтать, загадывать желания и делать первые шаги к поставленным целям.

У нас все получится!

Желаю вам здоровья и благополучия! С Новым годом!»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Они пьют значительно меньше, чем все предыдущие поколения»: чем нынешние 20-летние отличаются от своих родителей
Вадим Радаев, первый проректор Высшей школы экономики, автор исследований об «отцах и детях» в нынешних российских реалиях, в эфире радио «КП» рассказал, что думает о жизни современная молодежь
Новости 24
Вячеслав Поправко назначен председателем Нижегородского облсуда
Салют на Новый год 2019 в Нижнем Новгороде: во сколько начнется и где посмотреть
Глеб Никитин поблагодарил всех, кто встречает Новый год на посту
Корпорация развития Нижегородской области вступила в Ассоциацию индустриальных парков России
Житель Богородска пырнул родственницу ножом перед Новым годом
Социально-экономическая ситуация улучшилась в 16 районах Нижегородской области
Глеб Никитин посетил «Зимнюю сказку» у стадиона «Нижний Новгород»
Пьяный водитель с двухнедельным стажем устроил смертельное ДТП под Нижним Новгородом
Профильные министерства Нижегородской области проконтролируют работу служб жизнеобеспечения в праздники
Натуральные энергетические напитки будут производить в Нижегородской области
Мужчина и женщина погибли в лобовом ДТП в Навашинском районе
Рабочая группа по борьбе с бедностью создана в Нижегородской области