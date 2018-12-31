«Давайте мечтать!»: Новогоднее поздравление губернатора Нижнего Новгорода Глеба Никитина 2019

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил нижегородцев с наступающим Новым 2019 годом:

«В Новый год у каждого из нас есть свои традиции, но все мы подводим для себя итоги года уходящего и строим планы на будущее.

Для Нижегородской области 2018-ый стал особенным годом. Нам удалось многое — с честью провести Чемпионат мира и встретить гостей. Мы вместе с вами работали над тем, чтобы комфортнее стали города региона. Детская площадка в небольшом селе, благоустроенный парк в районном центре, стадион «Нижний Новгород» — все это части общей мечты — сделать нашу область удобной для жизни.

В новом году мы ставим перед собой новые задачи. В их решении нам помогут национальные проекты, работать над реализацией которых мы будем вместе со всей огромной Россией.

«Мечтать не вредно», — часто говорят с иронией. Но в эти дни абсолютно серьезно хочу сказать — давайте мечтать, загадывать желания и делать первые шаги к поставленным целям.

У нас все получится!

Желаю вам здоровья и благополучия! С Новым годом!»