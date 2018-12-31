«Занимайтесь спортом!»: Глеб Никитин поздравил нижегородцев с горнолыжного склона

Вечером накануне Нового года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин был замечен на склоне горнолыжного курорта «Терраски Парк». Глава региона прокатился по склону и сказал несколько теплых слов для нижегородских спортсменов.

- Продолжайте заниматься спортом, а тем, кто не занимается, желаю начать заниматься, вести здоровый образ жизни. Здоровья, света, добра! Мечтать, реализовывать свои мечты, добиваться целей! С Новым годом! – пожелал нижегородцам глава региона.

«Занимайтесь спортом!»: Глеб Никитин поздравил нижегородцев с горнолыжного склонаФото: СОЦСЕТИ

На вопрос, не холодно ли ему кататься на лыжах в такой мороз, Глеб Никитин заметил, что спортсменам холодно не бывает.

- Тем, кто занимается спортом, не холодно никогда. А погода сейчас вообще идеальная для Нового года, для праздника, для спорта, для лыж, - сказал Глеб Никитин.