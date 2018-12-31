2018-12-31T11:51:30+03:00
Общество

Глеб Никитин поздравил с наступающим Новым годом ветеранов-нижегородцев

Губернатор посетил «Нижегородский дом-интернат для ветеранов войны и труда»
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Глеб Никитин поздравил с наступающим Новым годом ветеранов-нижегородцев. Фото: Александр ВОЛОЖАНИНГлеб Никитин поздравил с наступающим Новым годом ветеранов-нижегородцев. Фото: Александр ВОЛОЖАНИН
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин посетил ГБУ «Нижегородский дом-интернат для ветеранов войны и труда» в понедельник, 31 декабря 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

За чашкой чая глава региона пообщался с жильцами учреждения и поздравил их с наступающими праздниками.

- Поздравляю вас с наступающим Новым годом! И в первую очередь хотелось пожелать вам добра и света! Мы все представляем, что мы будем сами ощущать в том возрасте, в котором находитесь вы, и всегда мечтаем, чтобы осталось много воспоминаний о том, что ты много сделал, что есть чем гордиться, что рассказать и сверстникам и молодым. Мы гордимся тем, что ваше поколение сделало для нашей страны, что вы создали те условия, которыми мы сейчас во многом пользуемся, - обратился Глеб Никитин к проживающим в доме-интернате, подчеркнув важность вклада старшего поколения в развитие Нижегородской области. – Хочу пожелать, чтобы ваше долголетие, годы, которые у вас еще впереди, приносили только хорошее настроение, добро и свет. Мы, чем сможем, будем помогать и поддерживать.

Жительница дома-интерната – ветеран труда, труженик тыла, 93-летняя Нина Костылева прочитала всем присутствующим свое стихотворение, которое написано о жизни тех, кто сейчас большой семьей живет в учреждении:

Дорогие друзья и подруги,

вот и съехались мы с разных мест,

все мы стали большой семьей,

дружной, сколько братьев, сестер, не счесть.

А свела нас судьба наша горькая,

тяжело нам одним стало жить,

кто семье стал не нужным и лишним,

и не смог сам себя обслужить.

Приютила нас всех соцзащита,

защитят нас от всякой беды!

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