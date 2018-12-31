Нижегородская «училка» прошлась по песням Бутусова, Преснякова и Газманова

Нижегородская «училка» Татьяна Гартман даже в канун Нового года остается на страже грамотной русской речи. В очередном выпуске своего видеоблога «Училка vs ТВ» Гартман разобрала ошибки в известных песнях.

- Сегодня в честь праздника в программе будут песни. Разные: старые и современные, медленные и быстрые, рок и попса – в общем, на любой вкус. Предлагаю небольшой хит-парад вашему вниманию, - заявила Татьяна Гартман. – А начинает его Вячеслав Бутусов.

«Прощай навсегда,

Возьми банджо,

Сыграй мне на прощанье»

- «Гуд бай, Америка» - сейчас эта песня звучит актуально, как никогда. Вот только есть одно замечание. Не банджО, а бАнджо! Именно так называется музыкальный инструмент, - подчеркнула Татьяна Гартман.

Продолжил выпуск Владимир Пресняков со своими мужскими откровениями.

«Ты за все меня прости,

Незаконнорожденный сын».

- Непростую семейную ситуацию Владимира осложняет незаконнорОжденный сын. Исправим: на самом деле в этом слове ударение падает на Ё – незаконнорождЁнный, - отметила «училка».

Досталось и Олегу Газманову.

«Не боясь, что снова проснусь,

Мокрых простыней плен разорву».

- Олег поет «прОстыней», с ударением на О. Не повезло Олегу. На самом деле есть два варианта произношения слова «простыня» во множественном числе и родительном падеже: простынЕй или простЫнь, но уж никак не прОстыней. Как говорится, играл, но не угадал ни одной буквы, - подытожила Татьяна Гартман.

В некоторых песнях одни и те же ошибки встречаются особенно часто. Вот, например, дискотека 80-х и 90-х, «Руки вверх!» и «Мираж». Сразу в двух песнях ударение в слове «звОнишь» попало на О.

- Комментировать тут нечего, давайте просто звонИть друг другу, а не звОнить. И, кстати, сейчас эта ошибка встречается гораздо реже, чего не скажешь о лидере нашего хит-парада, - заметила Татьяна.

«Баловать, хочу тебя сегодня бАловать», «Балуешь, бАлуешь ты меня», «Поздний вечер в Сорренто нас погодой не бАлует» - во всех этих песнях есть ошибки.

- Напоминаю, правильно говорить «балУет». Кстати, и современные группы тоже подхватили эту эстафету неправильного баловства – например, группа «Грибы»: «А чё ты вялая, давай иди со мной — я буду тебя бАловать», - добавила Татьяна Гартман.

Кстати, именно эти поэтические строки вдохновили Ивана Урганта на литературные чтения с Константином Аркадьевичем Райкиным – и вот Райкину-то неправильное ударение давалось с огромным трудом, артист произносил слово буквально через силу.

- На сегодня все, поздравляю всех с наступающим Новым годом и надеюсь, что в 2019 году ошибок в телеэфире будет меньше! – пожелала Татьяна Гартман своим подписчикам.