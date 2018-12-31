Новогодние праздники 2018-2019 в Нижнем Новгороде: программа мероприятий, куда сходить

В этом году всех нижегородцев ждет насыщенная праздничная программа на протяжении всех новогодних каникул. Особые развлечения для горожан подготовили в каждом районе города: концерты, массовые гуляния и экскурсии. «Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» расскажет вам, куда сходить в праздничные дни.

Автозаводский район

С 1:00 до 4:00 1 января в Автозаводском парке нижегородцев ждет диско-ночь «Горячий конфетти-батл», в котором смогут принять участие все желающие жители района.

Со 2 по 5 января в Автозаводском парке пройдут развлекательные программы «Ледовые дискотеки»

С 12:00 до 14:00 7 января в Автозаводском парке состоится праздничная тематическая программа «Рождества волшебные мгновенья»

С 12:00 до 13:00 9 января в православном культурно-просветительском центре «Свято-Никольский» (улица Дьяконова, 15а) пройдет православная Рождественская елка для детей из социально-незащищенных семей.

Канавинский район

С 01:00 до 03:00 1 января в парке им 1 Мая нижегородцев ждет праздничная дискотека

В 11:00 5 января в ЦДК «Железнодорожников» пройдет Рождественская елка района.

Московский район

С 1:00 до 2:30 1 января в елочном комплексе на площадке у Дворца спорта «Юность» пройдет новогодняя ночь «Веселое новогодие».

В 21:00 1 января в музейно-выставочном центре «Микула» в поселке Березовая Пойма пройдет новогодняя дискотека для жителей поселка.

С 13:00 до 14:00 7 января нижегородцев ждет рождественское уличное представление у елочного комплекса на улице Шаляпина, 19.

С 16:00 до 17:00 7 января в музейно-выставочном центре «Микула» в поселке Березовая пойма пройдет Рождественская елка.

В 12:00 9 января в ЦДТ Московского района стартует новогодний квест «Теория шести рукопожатий».

В 11:00 10 января в ЦДТ Московского района пройдет квест «Путешествие Деда Мороза»

В 12:00 11 января в том же ЦДТ Московского района пройдет игровая программа «Новогодний разгуляй»

С 15:00 до 16:30 11 января в музейно-выставочном центре «Микула» в поселке Березовая пойма состоится зимний детский фольклорный праздник «Святки».

С 19:00 до 20:30 12 января в музейно-выставочном центре «Микула» в поселке Березовая пойма пройдет развлекательная программа для взрослых «Старый Новый год».

Нижегородский район

С 00:30 до 01:30 1 января на улице Усилова,5 на Красной горке пройдет новогодняя дискотека

С 9:00 до 17:00 с 3 по 5 января в Домике Каширина пройдет новогодняя тематическая экскурсия «В гости на Рождество».

Сормовский район

С 01:00 до 04:00 1 января в Сормовском парке пройдет массовое мероприятие «Новогодняя ночь».

С 16:00 до 21:00 2 января на стадионе «Труд» пройдет новогодняя ледовая дискотека

С 16:00 21:00 4 января новогодняя ледовая дискотека на стадионе «Труд». Такие же дискотеки в эти же часы на стадионе пройдут 5,6, 7 и 8 января.

С 16:00 до 18:00 7 января в Сормовском парке пройдет праздничная программа «С Рождеством».

С 14:00 до 16:00 9 января в ДК «Завод Красное Сормово» состоится XIV Рождественская благотворительная Ёлка главы администрации района .

КОНЦЕРТЫ

Рождественский бал русского романса(18+)

6 января, в 16.00 в Нижнем Новгороде пройдет концерт «Рождественский бал русского романса», организованный ассоциацией русского романса «Изумруд»

Отпетые мошенники

5 января в 20:00 в ресторане Maximilian пройдет концерт группы «Отпетые мошенники», знакомой нижегородцам со времен 90-х годов.

«Рождественский джаз»

5 января в 17:00 в центре культуры «Рекорд» пройдет концерт «Рождественский джаз» восходящей звезды джазовой сцены США Калил Уилсон.

ЭКСКУРСИИ

«Торговая столица»

3, 5 и 7 января в 14.00 на площади Маркина, у памятника героям Волжской военной флотилии стартует экскурсия «Торговая столица Российской Империи».

«Семь холмов, восемь веков»

2, 4 и 6 января в 14.00 в холле отеля «Ибис» обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по историческому центру города.

«Мистический Нижний»

5 января в 11.00 начнется на улице Большая Покровская, 13, у памятника актеру Евгению Евстигнееву (слева от театра драмы) экскурсия по загадочным и таинственным местам Нижнего Новгорода, где издревле и до наших дней происходят необъяснимые вещи...