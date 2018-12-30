2018-12-30T17:00:42+03:00
Общество

Нижегородские школы переименовали в честь бразильского стриптизера Рикардо Милоса

Неизвестные шутники воспользовались возможностью редактирования Google-карт
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Нижегородские школы переименовали в честь бразильского стриптизера Рикардо МилосаНижегородские школы переименовали в честь бразильского стриптизера Рикардо МилосаФото: Google Карты
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Несколько школ в Нижнем Новгороде и на Бору оказались переименованы в честь бразильского стриптизера Рикардо Милоса. Имя интернет-мема появилось в картах Google и во многих других городах России.

Дело в том, что в Google-картах любой пользователь может уточнить информацию о любом объекте и переименовать его. По-видимому, неизвестным шутникам показалось забавным назвать как можно больше учебных заведений в честь интернет-персонажа, прославившегося откровенными танцами.

Нижегородские школы переименовали в честь бразильского стриптизера Рикардо Милоса Фото: СОЦСЕТИ

Нижегородские школы переименовали в честь бразильского стриптизера Рикардо МилосаФото: СОЦСЕТИ

Вероятно, в ближайшее время информация будет отредактирована и приведена к первозданному виду, но пока нижегородцы все еще могут найти на карте родного города Нижегородский техникум отраслевых технологий имени Рикардо Милоса, школы №18, №176, №139, №69, №49 и №22 имени Рикардо Милоса, Дом детской культуры имени святого (!) Рикардо Милоса, а также школу флекса и танцев имени Рикардо Милоса.

Рикардо Милос – мем с танцующим в одних трусах и красной бандане мускулистым мужчиной. На это видео накладывают любую бодрую музыку – суть мема в сочетании движений стриптизера с мелодией.

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