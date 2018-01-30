11-летняя девочка погибла в страшном лобовом ДТП в Нижегородской области

11-летняя девочка и 41-летняя женщина погибли в страшном ДТП в Воротынском районе Нижегородской области. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работы УГИБДД ГУ МВД России по региону.

11-летняя девочка погибла в страшном лобовом ДТП в Нижегородской областиФото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Трагедия произошла около пяти часов утра в воскресенье, 30 декабря, на автодороге Москва – Уфа. 37-летний водитель автомобиля «Киа Соренто» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Хендай Элантра».

11-летняя девочка погибла в страшном лобовом ДТП в Нижегородской областиФото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

В результате аварии водитель автомобиля «Хендай» был госпитализирован в состоянии комы, а его пассажиры – 11-летняя девочка и 41-летняя женщина – погибли на месте. На момент аварии все они были пристегнуты ремнями безопасности, однако разница автомобилей, плохая видимость и сила удара привели к трагедии.

11-летняя девочка погибла в страшном лобовом ДТП в Нижегородской областиФото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Кроме того, пострадали пассажиры автомобиля «Киа» - 27-летний мужчина и 21-летняя девушка.

На месте ДТП в настоящее время работают оперативные службы. По факту ДТП проводится проверка.