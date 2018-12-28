2018-12-28T13:21:22+03:00
Общество

Веселые старты «Мама, папа, я – спортивная семья» состоялись в Арзамасе

Состязания прошли в рамках IV заводской Спартакиады
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Веселые старты «Мама, папа, я – спортивная семья» состоялись в АрзамасеВеселые старты «Мама, папа, я – спортивная семья» состоялись в АрзамасеФото: предоставлено пресс-службой АПЗ
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Веселые старты «Мама, папа, я – спортивная семья» стали завершающим этапом IV заводской Спартакиады в Арзамасе, посвященной 100-летию со дня рождения Павла Ивановича Пландина. Об этом сообщает пресс-служба Арзамасского приборостроительного завода.

Участие в веселых стартах приняли девять семей приборостроителей. Каждая команда должна была придумать себе название и девиз, и с этим заданием все справились на «отлично». Программа состязаний была весьма насыщенной – командам предстояли занимательные и порой непростые конкурсы с бегом, прыжками, мячами, скакалками и обручами.

Все этапы соревнований прошли в напряженной борьбе. Болельщики, пришедшие поддержать родных и близких, не скрывали своих переживаний.

– Я пришла поболеть за семью Лосяковых, – говорит Светлана Пронина. – Я сама когда-то занималась волейболом. Сейчас мои внуки также любят спорт. Очень волнительно за ними наблюдать.

Спортивный задор и желание добиться победы для своей команды захватывали не только детей, но и мам и пап. Все изо всех сил старались обойти соперников на пути к финишу.

– Мы впервые на семейных соревнованиях, – рассказывают члены команды «Гепард» (семья Волковых). – Участвуя в веселых стартах, мы чувствовали себя сплоченной семьей – единой командой.

Атмосфера спортивного праздника была и радостная, и в то же время напряженная. Чтобы завоевать победу, мало быть просто физически сильными. Необходимо обладать достаточной целеустремленностью, силой воли, быть организованными и собранными, ловкими и находчивыми, а самое главное – дружными.

При подведении итогов жюри определило тройку лучших: семья Вагановых (цех №53) заняла 1 место и получила кубок чемпиона! Семья Лосяковых (служба главного механика) – 2 место, у семьи Куралевых (цех №49) – почетная «бронза». Все остальные команды были награждены грамотами и подарками, а также получили заряд бодрости и массу положительных эмоций.

– Хочу поблагодарить семьи приборостроителей, которые приняли участие в этом мероприятии. Вдвойне ценно то, что вы вместе боретесь за честь подразделений, в которых работаете. В преддверии Нового года желаю вам хорошего настроения, чтобы все ваши мечты сбылись! – пожелал участникам председатель первичной профсоюзной организации АО «АПЗ» Александр Тюрин.

– В прошлом году мы пропустили соревнования, но в этот раз вышли на старт и победили! Мы искренне рады, считаем, что всем нам нужно уделять спорту особое внимания. Ведь спорт – это здоровье и положительные эмоции, а главное, он сближает, - поделилась впечатлениями семья Вагановых.

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