2019-01-17T18:08:56+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде появится приложение для оплаты проезда

Телефон сам определит, в каком вы автобусе и пришлет квитанцию
Юлия ДАНЧЕНКО
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Оплата в одно нажатие: В Нижнем Новгороде появится приложение для оплаты проездаОплата в одно нажатие: В Нижнем Новгороде появится приложение для оплаты проездаФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В Нижнем Новгороде сейчас тестируется совершенно новый вид оплаты проезда в общественном транспорте, который в раз облегчит эту процедуру. Теперь не нужно пробираться к водителю или терминалу, чтобы отдать наличку или приложить карточку. Достаточно лишь иметь включенный смартфон, который самостоятельно определит, в какой автобус вы вошли, и пришлет квитанцию об оплате проезда. Одно касание – и все.

Новую систему оплаты разработала нижегородская компания «Инфотория».

- Мы используем радиомаяки, которые устанавливаются в автобусе. Они подают сигнал, и телефон автоматически улавливает его, - объяснил «Комсомолке» генеральный директор ООО «Инфотория» Александр Бобров.

Для того чтобы воспользоваться новой системой, необходимо скачать бесплатное приложение. После этого, как только вы войдете в автобус, имеющий радиомаяк, приложение предложит вам оплатить проезд. Если вы действительно находитесь в данном автобусе, вы соглашаетесь. При этом стоимость оплаты не повышается, а остается прежней. После чего деньги уходят на счет владельца маршрута. Одновременно на вашу почту приходит электронный чек, подтверждающий факт оплаты.

- Никакой автомаичской оплаты здесь нет, - рассказал Александр Бобров. - Для того чтобы оплата прошла, вы должна дать на это согласие.

Таким образом, вы защищены от самопроизвольной оплаты проезда, например, когда вы передумали ехать и вышли из автобуса или же приложение поймало радиомаячок проходящего мима автобуса.

Также на сайте компании говорится, что с помощью приложения можно будет подать сигнал водителю остановить автобус на нужной вам остановке, не пробираясь к кнопке.

Удобен новый сервис не только для пассажиров, но и перевозчика. По словам Александра Боброва, терминал для оплаты стоит 30 тысяч, а радиомаяк – всего три тысячи рублей.

Однако пассажиры пока не могут воспользоваться новым видом оплаты проезда. Система тестируется на одном из автобусов, который ходит по маршруту №92, и пока не запущена эксплуатацию. Разработчики обещают, что она начнет работать в ближайшее время и об официальном старте они объявят отдельно.

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