Юные художники из Нижегородской области смогут познакомиться с авторами «Смешариков»

В Нижегородской области подвели итоги конкурса «Зимняя сказка». Его проводили МТС и дирекция по проведению спортивных и зрелищных мероприятий. Мероприятие состоялось в рамках всероссийского творческого благотворительного проекта «Поколение М».

Участники должны были отправить свои рисунки на новогоднюю тематику: дети до 10 лет – сказочные зимние сценки, а ребята постарше – красочный снежный пейзаж. Работ были опубликованы на сайте pokolenie.mts.ru. Оригиналы рисунков участники приносили в резиденцию Деда Мороза на стадионе «Нижний Новгород». Юные нижегородцы принесли туда около 50 работ.

Фото: работа Ксении Удаловой

Теперь все эти работы, примут участие в федеральном этапе проекта, главными призами в котором являются возможность выставить свою работу в Третьяковской галерее и поездка в Санкт-Петербург на стажировку к авторам легендарных «Смешариков».

Члены жюри уже выбрали семь лучших работ. Ими оказались рисунки Александра Вербицкая (14 лет), Артем Осипов (12 лет), Данила Назаров (15 лет), Виктория Берг (14 лет) и Алина Идунова (14 лет). Среди младших участников самыми выразительными и эмоциональными оказались работы Ксении Удаловой (6 лет) и Тимура Бирюкова (8 лет).

Фото: работа Тимура Бирюкова

- Мы очень рады живому отклику нижегородских школьников на наш конкурс. Проект «Поколение М» дает шанс реализовать свои способности тысячам талантливых детей со всех уголков России, ведь сейчас для того, чтобы учиться у лучших и прокачивать свои навыки, необходим только ноутбук или планшет и доступ в Интернет. Я очень надеюсь, что работы наших юных художников будут замечены и на всероссийском этапе проекта, и в регионе загорятся собственные творческие «звездочки, - отметил директор нижегородского филиала МТС Дмитрий Бобиков.

Дети из Нижегородской области также могут участвовать и в конкурсах по другим творческим направлениям: фотографии, вокалу, актерскому мастерству, робототехнике и др. Полный список номинаций и условия конкурса можно найти на сайте http://pokolenie.mts.ru/. Прием работ ведется до 31 мая 2019 года.

Справка:

Всероссийский благотворительный проект «Поколение М» придуман и реализуется компанией МТС, объединяя в себе идею развития творческих способностей ребят по разным направлениям искусства и сбор средств на лечение тяжелобольных детей.

На виртуальных творческих площадках проекта — сайте pokolenie.mts.ru, в группе в «ВКонтакте» и на странице в Instagram — дети могут проявить таланты, участвуя в конкурсах, мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звезд. В творческую группу «Поколения М» входят признанные режиссеры Владимир Хотиненко и Владимир Грамматиков, аниматор Константин Бронзит, руководитель детского ансамбля «Непоседы» Елена Пиджоян, популярная певица и композитор Полина Гагарина, модельер Вячеслав Зайцев и многие другие. За выложенные работы, отданные голоса на портале, а также за «лайки» и «репосты» в социальных сетях пользователи получают баллы и таким образом пополняют общий благотворительный счет, который в режиме реального времени обновляется на главной странице сайта проекта. В конце года МТС переводит баллы в реальные деньги и направляет их на лечение детей. За три года в рамках «Поколения М» собрано около 16 миллионов рублей, которые направлены на операции 49 детям.