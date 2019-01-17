В среду, 16 января 2019 года, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел рабочую встречу с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, они обсудили празднование 800-летия Нижнего Новгорода и возможности по использованию столичного опыта при развитии городов региона.

По словам Глеба Никитина, у Нижегородской области есть проекты, в ходе реализации которых нужно опираться на опыт Москвы.

- Нам хотелось бы предусмотреть участие Москвы в праздновании юбилея Нижнего Новгорода. Это отличная возможность еще больше укрепить нашу культурную и историческую связь, - пояснил глава региона.

Также Глеб Никитин подчеркнул, что сейчас «Мосгортранс» готовит конкурс на разработку проекта и поставку речных судов для обеспечения круглогодичных регулярных речных пассажирских перевозок в Москве. Он предложил Собянину рассмотреть одно из местных предприятий в качестве головного исполнителя.

- В рамках производственной кооперации «Окская судоверфь» готова привлечь предприятия смежных отраслей промышленности. До 95% предусмотренного на судне оборудования является продукцией российских производителей. Это поможет загрузить производственные мощности целого ряда заводов и будет способствовать созданию новых рабочих мест, - подытожил губернатор.