Людям вход разрешен: Первое песокафе открылось в Нижнем Новгороде

«Какое еще кафе?»

Все началось с футбола, точнее с подготовки к проведению в России мирового первенства в 2018 году, когда отовсюду посыпались петиции с просьбой не допустить массового истребления бродячих собак. Шумиха в соцсетях и расклеенные на столбах листовки заставили семью Мигулиных задуматься об открытии заведения, в котором можно «прописать» четвероногих скитальцев. Начали с малого: если видели на улице бездомного пса, старались к кому-нибудь пристроить или на худой конец брали себе. Ну а после вовсе задумались: не открыть ли собственное заведение вроде котокафе, только с собаками?

Хозяева заявили сразу: кафе рассчитано максимум на пять собак. Пока что в нем поселились четыре прекрасные девочки.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

- Увидели, что в январе 2018 года в Новосибирске открылось первое такое кафе, - поделилась Дарья. - Тут же связались с хозяйкой и разузнали нюансы этого «бизнеса», с которыми в компетентных органах с нами не смогли поделиться (там на активистов смотрели непонимающе: какое еще кафе для собак?).

Выяснив все детали, пара приступила к поискам подходящего помещения. Только непростой это оказалось задачей - не все арендаторы спят и видят, как в их дом придут активисты с толпой четвероногих друзей. Но мечте суждено было сбыться, и скоро Дарья вместе со своим супругом Василием натолкнулась на объявление, гласящее: собаки приветствуются.

В гости можно приходить с игрушками. Обитатели песокафе очень им рады!Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Чтобы превратить пустое, без какого-либо намека на ремонт цокольное помещение на Ошарке в достойную «конуру», пришлось немало попотеть. Будущие предприниматели уложили там плитку, покрасили стены и, как могли, спрятали коммуникации. Получилось очень даже.

Вера не перестала верить, а Бэлла спаслась от пули

Первой на территорию, свободную от кошек, ступила лапа дворняжки Черри. Ее, свернувшуюся трогательным клубочком у аптеки, Дарья и Василий нашли на прогулке со своим псом Филиппом, некогда подобранным на улице.

Владельцы Дарья и Василий (на фото) учат своих питомцев различным командам. Им помогает профессиональный кинолог.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

- Мы еще подумали, что ее вот-вот выпустили на волю - рана от клипсы в ухе была свежая, да еще конъюнктивит мучил. Позвали ее с собой, чтобы покормить дома, она встала и без проблем пошла за нами. Зашла в подъезд, а дальше - ни в какую. Уж и тащили мы ее, и едой манили. Пришлось брать на руки, - вспоминает хозяйка песокафе.

На адаптацию у чернышки ушло несколько дня. А потом трехгодовалая девочка сдружилась с домашним Филиппом, избавилась от болячек и набрала парочку вовсе не лишних кило. Однако держать ее в квартире, где и без того тесно, сердобольные хозяева не могли и выпустили Черри в привычную среду обитания - во двор.

Резиденты песокафе очень ласковые и эмоциональные. Устоять невозможно!Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

- Поначалу она бегала по придомовой территории, а потом пропала на неделю-полторы. Переживали страшно! Искали по району, но безуспешно. В итоге смирились, что никогда больше не увидим нашу девочку, - призналась собеседница «Комсомолки».

Она вернулась дико исхудавшая, ребра торчали так, что слезы - из глаз. На ушке рядом с биркой зияла рана, как от окурка, и была выбрита бровь. После увиденного Мигулины, не раздумывая, забрали дворняжку домой. Навсегда.

Полуторагодовалую Бэллу песочного окраса владельцы песокафе взяли из передержки. Крохотное создание, которое шпыняли дворовые псы, приютила неравнодушная женщина, да только не смогла поселить малышку навечно и пристроила ее в частный дом, где ее посадили на цепь.

Первой на территорию, свободную от кошек, ступила лапа дворняжки Черри.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

- Ей там было интересно наблюдать за домашним скотом и птицами. А один раз Бэлле удалось сорваться с цепи. Так она уничтожила всех кур, - рассказала Дарья.

Хозяин посчитал убытки и чуть не пристрелил псину, но сперва предупредил о намерениях прежнюю хозяйку. Та скоренько приехала и забрала проказницу обратно в город. Только вот не узнать было Бэллу после той истории. Стала она на удивление спокойной и серьезной.

- Избивали, наверное, - предположила девушка.

В один день с Бэллой в БарBoss привезли полуторагодовалую Верочку с еще более трудной судьбой. Кажется, лучше б она на улице всю жизнь провела, лишь бы не под одной крышей с вечно пьяным хозяином-деспотом, отрезавшим ей уши. Поначалу Дарья и Василий переживали, что Вера потеряла веру в человека (вот такой каламбур!).

Страдалица Вера повредила лапку в новогодние праздники и теперь хромает.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

- Но когда мы увидели ее и сказали: «Верочка, привет», она вскочила на задние лапки и принялась вылизывать наши руки, - улыбнулась собеседница «Комсомолки».

Последней взяли рыжеватую девятимесячную Еву, обнаруженную на ночной трассе. Исхудавшая, с устрашающе торчащими ребрами и впалым животом, она вела себя так, словно никогда не контактировала с человеком.

- У нее на все была одна реакция - смотрела и радовалась. Уже после занятий с кинологом Ева стала понимать, когда ведет себя плохо и что надо немедленно это прекратить, - пояснила девушка. - Вообще она сложнее всех поддается дрессировке, хотя команду «дай лапу» выучила одна из первых!

Ева любит смотреть в окно.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

«Абы кому не отдадим!»

Занятия с профессиональным собаководом - лишь один пункт в насыщенном графике обитателей песокафе. Трижды, а то и четыре раза в день Черри, Бэлла, Ева и Вера отправляются на променад по окрестностям. В перерывах хорошенько питаются, резвятся друг с другом и даже смотрят телевизор! А в перерывах позволяют посетителям необычного заведения чесать у них за ушком, отбирать игрушки и подставлять щеки для поцелуев.

- Мы работаем в формате антикафе ежедневно с 12 до 21 часа. У нас можно выпить чаю или кофе, купить кексы. А еще мы организовали небольшую библиотеку: приходи и читай что хочешь. Приветствуется и пополнение коллекции, - улыбнулась Дарья.

Ева и Бэлла на прогулке.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Не отказываются владельцы песокафе и от игрушек для хвостатых резидентов. В принципе можно притащить и лакомство (не с пустыми же руками ходить в гости), но лучше заранее узнать, какое купить.

Поскольку проект носит благотворительный характер, понравившуюся собачку можно «усыновить». Собеседование и подписание договора обязательны.

Трижды, а то и четыре раза в день подопечные Дарьи и Василия отправляются на променад по окрестностям.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

- Нам бы не хотелось отдавать наших девочек абы кому. Хотя если собака не приживется у нового хозяина, мы готовы забрать ее обратно, - заверила нижегородка.

Надо ли говорить, что все четыре красавицы привиты, стерилизованы и обработаны от паразитов (все отметки имеются в паспортах). Что делает общение с ними еще более приятным. Кстати, в песокафе рады посетителям разных возрастов, однако дети до 12 лет должны быть строго в сопровождении родителей.

НАДО ЗНАТЬ

Существует целый свод правил пребывания в песокафе БарBoss. Вот некоторые:

- при входе и выходе внимательно следите, чтобы никто из собак не выбежал на улицу;

- дайте собакам познакомиться с вами, пусть обнюхают ваши руки;

- запрещается трогать собак, когда они едят, пьют или спят;

- не берите собак на руки;

- нельзя приводить своих животных;

- не разрешается трогать собак, когда те находятся в домиках.

ЦЕНА ВОПРОСА

БарBoss работает по типу тайм-кафе, где стоимость первого часа - 200 рублей, далее - 2 рубля/минута.