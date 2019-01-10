Защищать подозреваемого в деле Олега Сорокина приехал адвокат Валерия Меладзе и Владимира Соловьева

В деле экс-мэра Олега Сорокина появилась еще одна звездная фамилия – на сей раз защищать одного из подсудимых Евгения Воронина взялся знаменитый московский адвокат Шота Горгадзе. По его словам, контракт с ним семья полковника Воронина заключила накануне.

Сам Шота Горгадзе в адвокатском мире личность довольно примечательная. Как сообщается на его собственном сайте, свою практику он ведет с 2002 года. За это время среди его клиентов побывало немало звезд, в том числе певец Валерий Меладзе, телеведущий Владимир Соловьев, продюсер Иосиф Пригожин, глава Росгвардии Виктор Золотов. Впрочем, славится он не только своими звездными клиентами – сейчас он является членом Совета по правам человека.

Напомним, полковника Евгения Воронина, ранее возглавлявшего один из отделов областного Главка, обвиняют в похищении человека. По версии следствия, чтобы получить сведения в ходе расследования дела о покушении на Олега Сорокина, похитили Александра Новоселова. В то время он был охранником подозреваемого по делу Михаила Дикина. Сейчас Евгения Воронина защищают сразу четыре адвоката - Кандин, Гуревич, Юдин и Шота Горгадзе.

"Комсомольская правда" - Нижний Новгород" ведет онлайн-трансляцию с очередного заседания по делу Олега Сорокина.