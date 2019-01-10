2019-01-10T07:01:27+03:00
Происшествия

В Нижнем Новгороде 10 января 2019 года проходит заседание по делу экс-мэра Олега Сорокина

«Комсомолка» следит за ходом процесса [онлайн-трансляция]
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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В Нижнем Новгороде 10 января 2019 года проходит заседание по делу экс-мэра Олега Сорокина.В Нижнем Новгороде 10 января 2019 года проходит заседание по делу экс-мэра Олега Сорокина.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Сегодня, 10 января 2019 года, в Нижнем Новгороде состоится очередное заседание по делу экс-мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина.

Напомним, бывший мэр Нижнего Новгорода Олег Сорокин был задержан в декабре 2017 года по подозрению в получении взятки от бизнесмена Мансура Садекова. Как сообщает Следственный комитет, Сорокин предложил своему знакомому передать миллион долларов США гендиректору застройщика за отзыв жалоб и дальнейших претензий на земельный участок. Но это оказалось далеко не единственное обвинение - вслед за этим экс-мэра обвинили в соучастии в похищении человека. Потерпевшим оказался Александр Новоселов, охранник Михаила Дикина, которого на тот момент подозревали в организации покушения на самого Олега Сорокина.

- В 2004 году, будучи начальником отдела в ГУ МВД по Нижегородской области, Евгений Воронин захотел получить сведения о лицах, причастных к совершенному в 2003 году покушению на убийство Олега Сорокина, - сообщили в СУ СКР по Нижегородской области. - Чтобы их получить, они выследили потерпевшего и вывели в лес. Там сам Олег Сорокин начал угрожать ему насилием и даже применил к нему насилие. Получив необходимую информацию, похищенного отпустили.

Заседания по этому делу начались еще в ноябре 2018 года. Однако из-за многочисленных ходатайств и отложенных заседаний судебные разбирательства пробуксовывают. В последний раз все застопорилось на обвинительном заключении, которое зачитали обвиняемым. Сегодня, 10 января 2019 года, «Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» следит за ходом процесса в онлайн-трансляции.

В Нижнем Новгороде 10 января 2019 года проходит заседание по делу экс-мэра Олега Сорокина.

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