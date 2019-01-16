Лебеди-кликуны впервые за 100 лет остались зимовать в Нижегородской области

На днях нижегородец Геннаддий Колотин обнаружил в районе ГЭС стаю редких лебедей-кликунов. Как сообщили в комитете по охране объектов животного мира Нижегородской области, эти птицы занесен в Красную книгу региона в категорию — 0, как переставший гнездиться в области более 50 лет назад.

- Каково же было мое удивление встретить там зимующих лебедей-кликунов! Они и во время пролета очень большая редкость в нашей области! А тут зимовка! Последний раз отдельные особи кликунов были отмечены у нас на зимовке в начале ХХ века, т.е. около ста лет назад, - рассказал Геннадий, который успел сфотографировать прекрасных гостей.

По словам специалистов госохотнадзора, сейчас жизни и здоровью этих лебедей-кликунов ничего не угрожает.

Напомним, на днях еще один нижегородец обнаружил в Вадском районе настоящее лебединое озеро.

- Я человек простой - если встречаю лебедей, обязательно навещаю их еще раз. Лебединое озеро. Балет, - так подписал Вячеслав свой пост. Красивый снимок, сделанный на Вадском озере, набрал больше сотни лайков.