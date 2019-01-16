2019-01-16T16:01:57+03:00
Общество

Лебеди-кликуны впервые за 100 лет остались зимовать в Нижегородской области

Эти птицы занесен в Красную книгу, как вид, переставший гнездиться в регионе более 50 лет назад
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Фото: Геннадий КолотинФото: Геннадий Колотин
Изменить размер текста:

На днях нижегородец Геннаддий Колотин обнаружил в районе ГЭС стаю редких лебедей-кликунов. Как сообщили в комитете по охране объектов животного мира Нижегородской области, эти птицы занесен в Красную книгу региона в категорию — 0, как переставший гнездиться в области более 50 лет назад.

- Каково же было мое удивление встретить там зимующих лебедей-кликунов! Они и во время пролета очень большая редкость в нашей области! А тут зимовка! Последний раз отдельные особи кликунов были отмечены у нас на зимовке в начале ХХ века, т.е. около ста лет назад, - рассказал Геннадий, который успел сфотографировать прекрасных гостей.

По словам специалистов госохотнадзора, сейчас жизни и здоровью этих лебедей-кликунов ничего не угрожает.

Напомним, на днях еще один нижегородец обнаружил в Вадском районе настоящее лебединое озеро.

- Я человек простой - если встречаю лебедей, обязательно навещаю их еще раз. Лебединое озеро. Балет, - так подписал Вячеслав свой пост. Красивый снимок, сделанный на Вадском озере, набрал больше сотни лайков.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Нижний Новгород переходит на низкопольные автобусы
Правоохранители задержали жителей Выксы, незаконно вырубивших лес на миллион рублей
В Нижнем Новгороде разыскивают 27-летнюю Татьяну Липатову
Пенсионер из Ардатовского района зарезал своего зятя из-за разговора о судимости
Иномарка сбила 10-летнюю девочку на пешеходном переходе в Дзержинске
Метель, сильный ветер и гололед ожидаются в Нижегородской области в ближайшие часы
Нижегородская область получит 3,2 миллиарда рублей на борьбу с онкологией
Глеб Никитин: «Нижегородская область будет реализовывать проект по созданию онкологического кластера до 2024 года»
Неизвестный мужчина погиб на пожаре в центре Нижнего Новгорода
БК «НН» сразится с турецким «Банвитом» 16 января
Нижегородцы задолжали энергетикам почти 70 миллионов рублей
У аэропорта Стригино появился новый сайт
Адвокат Шота Горгадзе рассказал в программе Владимира Соловьева о деле Олега Сорокина
В Павловском районе молодой мужчина пытался зарезать во сне обидевшего его знакомого
168 ярмарок «Покупайте нижегородское» будут проведены в 2019 году
В Нижегородской области закрывается сезон охоты на лосей
Три врача из Нижегородской области стали лауреатами премии имени Королева-2018
Дни Хорватии и Дни культуры Словакии пройдут в Нижегородской области в 2019 году
Семьям погибших от отравления газом в Павлове окажут материальную помощь
Регулярный авиарейс Казань – Нижний Новгород – Калининград запущен с 15 января