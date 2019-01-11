2019-01-11T11:46:39+03:00
Происшествия

«Наконец-то стали наказывать этих живодеров!»: Нижегородец, отрывавший головы котятам, предстал перед судом

Теперь мужчина отправится в колонию-поселение на три с половиной года
Юлия ИСАЕВА
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Рыжая Кира и вислоухая Белла. Которая из них стала жертвой изверга - хояйка не признается.Рыжая Кира и вислоухая Белла. Которая из них стала жертвой изверга - хояйка не признается.
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Зверские убийства беззащитных котят, которыми «прославился» житель Арзамаса, повергли в шок всю страну. В апреле прошлого года мужчина безжалостно оторвал головы маленьким котятам и до смерти замучил взрослую кошку. Такого даже в самом жутком фильме ужасов не увидишь.

Вопреки разговорам о том, что живодера вряд ли посадят, справедливость все-таки восторжествовала. На днях суд вынес ему приговор по статье «Жестокое обращение с животными»: теперь мужчина проведет три с половиной года в колонии-поселении.

Однако даже такое наказание показалось нижегородцам недостаточно жестоким.

- А дальше что, детям головы отрывать будет? - написала в соцсетях Юлия Шатц.

- Так и надо с этой мразью, я бы на подольше посадила, - поддержала Евгения Иванова.

- На пожизненное его! Пусть там в тюрьме над ним поиздеваются, - высказалась Ольга Нуриева.

- Ну, наконец-то стали наказывать этих живодеров! - сказала Евгения Апремова.

Напомним, в тот день, 12 апреля 2018 года, обвиняемый нижегородец и его подруга распивали алкоголь. На глаза мужчине попались взрослая кошка и трое маленьких котят полутора-двухнедельного возраста. Что именно заставило его так жестоко расправиться с животными – неизвестно, однако он, насильно удерживая подругу, демонстративно достал из коробки котенка и …. голыми руками оторвал ему голову. Остальных постигла та же участь, а одному из малышей он еще и оторвал лапы. После этого он сломал ребра кошке, которая также скончалась от полученных травм. Все это время он еще и угрожал своей подруге ножом.

А КАК У НИХ?

С 2016 года в США жестокое обращение с животными относится к тяжким преступлениям и приравнивается к убийству и поджогу.

В Грузии жестокое обращение с животными наказывается исправительными работами на срок до одного года.

В Алжире виновному грозит до 10 дней тюрьмы.

В Казахстане за издевательства над животными можно лишиться свободы на срок до 6 месяцев.

В Австрии и Испании живодерам грозит до одного года тюрьмы.

В Латвии жестокое обращение с животными карается лишением свободы на срок до четырех лет.

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