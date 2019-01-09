2019-01-09T18:55:11+03:00
Общество

Два подростка спасли провалившегося под лед мужчину в Нижнем Новгороде

Потерпевший угодил в полынью на Мещерском озере
Ольга АЛЕКСЕЕВА@noir___lis
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Два подростка спасли провалившегося под лед мужчину в Нижнем Новгороде. Фото: ТК "Волга"Два подростка спасли провалившегося под лед мужчину в Нижнем Новгороде. Фото: ТК "Волга"
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Два нижегородских старшеклассника спасли провалившегося под лед мужчину на Мещерском озере в Канавинском районе. Переходя озеро по мосту, юноши услышали крики. Как выяснилось, на помощь звал мужчина, угодивший в чуть затянутую свежим льдом полынью. Видимо, он пытался сократить путь от одного берега к другому, поэтому и пошел не по мосту, а прямиком через водоем.

Два подростка спасли провалившегося под лед мужчину в Нижнем Новгороде. Фото: ТК "Волга"

Два подростка спасли провалившегося под лед мужчину в Нижнем Новгороде. Фото: ТК "Волга"

- Мы сразу же побежали к нему. Больше поблизости вообще никого не было – кто бы еще ему помог, кроме нас? Вот мы и бросились спасать, - рассказал телекомпании «Волга» 16-летний Никита Усачев, который, кстати, и сам-то не умеет плавать. – Спустились с берега, поняли, что лед ненадежный, подползли к мужчине. Взялись за руки, потащили и вытянули.

Выбравшись на берег, подростки стали звонить в скорую. Мужчину сразу же госпитализировали, а о своем поступке старшеклассники поначалу решили никому не рассказывать – мол, каждый бы так поступил на их месте.

Два подростка спасли провалившегося под лед мужчину в Нижнем Новгороде. Фото: ТК "Волга"

Два подростка спасли провалившегося под лед мужчину в Нижнем Новгороде. Фото: ТК "Волга"

- Они – настоящие герои, потому что услышали крик и, не задумываясь, бросились на помощь. Для взрослых это, может быть, было бы неудивительно, а вот когда мальчишки – это, конечно, герои. Я горжусь, что в нашей школе выросли такие юноши, - поделилась классный руководитель, учитель школы №176 Вера Подтопилина.

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