2019-01-09T17:35:45+03:00
Общество

Переход на цифру: Стало известно, когда в Нижнем Новгороде отключат аналоговое телевидение

«Комсомолка» выяснила, во сколько обойдется нижегородцам реформа телевещания
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Стало известно, когда в Нижнем Новгороде отключат аналоговое телевидение.Стало известно, когда в Нижнем Новгороде отключат аналоговое телевидение.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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О готовящемся переходе с аналогового на цифровое телевидение в Нижегородской области говорили уже несколько лет. И вот, наконец, наступил час икс – с 1 января 2019 года по всей стране произошел окончательный переход на «цифру». Как проходит реформа в Нижегородской области и чем это грозит рядовым телезрителям, разбиралась «Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде».

«Чтобы сериал не отключили»

Пенсионерка Мария Васильевна Шапошникова из Сормовского района Нижнего Новгорода в готовящихся реформах разбирается смутно. Знает только, что если не купить приставку к ее старенькому телевизору, то можно остаться без любимого вечернего сериала.

- Со следующей пенсии собираюсь выкроить деньги на ее покупку, - вздыхает бабушка. – Соседка говорит, что рублей 700 такая приставка стоит. Это еще по-божески!

Надо сказать, что таких как Мария Васильевна в Нижегородской области довольно много. Зачастую нижегородцы действительно не вникают в то, что скрывается за мудреными словами «цифровое телевидение» и «аналоговое вещание».

- Беспокоиться о невозможности просмотра любимых телепередач из-за перехода на цифровой формат вещания нужно только 9,3 % нижегородцев, которые продолжают смотреть эфирные каналы на телевизорах, не приспособленных к приему цифры, - показали результаты опроса, проведенного в декабре 2018 года Институтом проблем социального управления. - Остальные уже подготовились, причем большинство (40.8 %) используют специальные цифровые приставки. Ничего не знают о нововведении 33,3 % опрошенных нижегородцев, причем доля «незнаек» в городе оказалась значительно выше, чем в сельской местности.

Так в чем же заключается суть обещанной реформы? Аналоговое телевидение, существующее в нашей стране с советских времен, работает по принципу, когда один канал занимает одну частоту. При цифровом вещании на одной частоте может передаваться целый пакет каналов – мультиплекс. Более того, последний вариант исключает помехи в эфире и позволяет подключать множество дополнительных сервисов, таких как телетекст, голосование во время трансляции программы и многое другое. Единственный недостаток новой технологии – для нее необходимо дополнительное оборудование.

- Для подключения к цифровому телеэфиру необходима обычная дециметровая телевизионная антенна, а также телевизор с поддержкой стандарта цифрового телевещания DVB-T2, - объяснили на Нижегородской РТРС. – Если у вас аналоговый телевизор, то для принятия цифрового сигнала вам понадобится приставка с поддержкой стандарта DVB-T2. Приобрести их можно в любых магазинах бытовой электроники и на радиорынках. Цены на такие приставки начинаются от 700 рублей.

Когда отключат?

Впрочем, бежать за приставкой сломя голову нижегородцам не стоит – время на раздумья и правильный выбор пока есть. Хотя и немного. 26 декабря 2018 года заместитель губернатора Нижегородской области Игорь Носов и директор Нижегородского филиала РТРС Михаил Небольсин запустили передатчик второго мультиплекса цифрового телевидения на последнем объекте региональной телесети. По сути, это уже окончательный переход на цифровое вещание – 98,5% жителей Нижегородской области получили возможность смотреть 20 телеканалов цифрового эфирного телевидения в высоком качестве.

Тем не менее, паниковать «припозднившимся» телезрителям пока не стоит - отключение аналогового вещания в Нижегородской области запланировано на 3 июня 2019 года. С этого времени все каналы, входящие в первый и второй мультиплекс, будут доступны только в цифре. Исключение составят только не вошедшие в мультиплексы федеральные, региональные и муниципальные телеканалы. Они продолжат работать в аналоговом формате и дальше.

- В связи с этой реформой уже сейчас в Нижегородской области активизировались мошенники, - предупредил директор Нижегородского филиала РТРС Михаил Небольсин. - Одной из самых распространенных схем стал, так называемый, «централизованный перевод» телезрителей с налогового на цифровое телевидение. В рамках этой схемы на подъездах появляются объявления о том, что в указанный день в доме будут проводиться работы по подключению жителей к «цифре», а тот, кто не воспользуется такой возможностью, и вовсе останется без телевидения. Так вот хочу напомнить, что только сам телезритель решает, когда и как подключаться к цифровому эфирному телевидению. Навязывать услуги и устанавливать сроки подключения никто не вправе.

Какие каналы вошли в состав первого и второго мультиплексов?

• Первый канал

Россия-1

• Матч-ТВ

НТВ

Петербург- 5 канал

• Россия – Культура

• Россия-24

• Карусель

• ОТР

• ТВ-Центр

• «Радио России»

• Радио «Маяк»

• Вести ФМ

• РЕН – ТВ

• СПАС

• СТС

• Домашний

• ТВ-3

• Пятница

• Звезда

• Мир

• ТНТ

• Муз-ТВ

КСТАТИ

Некоторые категории нижегородцев могут получить денежные выплаты при приобретении оборудования для перехода на цифровое телевидение. Размер выплаты при приобретении приставки составит до 1 тысячи рублей, при приобретении спутникового оборудования - до 5 тысяч рублей. За материальной помощью можно обратиться в органы соцзащиты населения. На компенсацию имеют право:

• семьи с детьми, состоящие на учете в органах социальной защиты населения в качестве получателей мер социальной поддержки по закону «О мерах социальной поддержки граждан, имеющих детей» и закону Нижегородской области «Об адресной государственной социальной поддержке малоимущих семей или малоимущих одиноко проживающих граждан в Нижегородской области».

• семьи с детьми, имеющие среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установленной региональным правительством.

• одиноко проживающие пенсионеры, получающие федеральную социальную доплату в соответствии с Федеральным законом «О государственной социальной помощи».

СПРАВКА «КП»

Узнать больше о цифровом эфирном телерадиовещании в регионе можно по телефону федеральной «горячей линии» 8 800−220−20−02 и на сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ.

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