2019-01-09T17:26:34+03:00
Общество

ГЖИ и минэкологии Нижегородской области проверили около 18,5 тысяч контейнерных площадок после введения «мусорной» реформы

Новые правила обращения с ТКО начали действовать с 1 января 2019 года
Валерия ГРОМОВА
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Фото: пресс-служба правительства Нижегородской областиФото: пресс-служба правительства Нижегородской области
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В среду, 9 января 2019 года, исполняющая обязанности министра экологии и природных ресурсов Нижегородской области Наталья Мочалина и руководитель региональной Госжилинспекции Игорь Сербул подвели итоги реформы по обращению с ТКО, которая начала действовать с 1 января.

- Предварительно можно говорить о том, что Нижегородская область вошла в реформу ТКО стабильно и без потрясений. Региональные операторы и управляющие компании оперативно устраняли все замечания, которые были выявлены в ходе проверок, - подчеркнула Мочалина.

В течение новогодних праздников специалисты проверяли, как вывозится мусор с территории области. За восемь дней были осмотрены около 18,5 тысяч контейнерных площадок, а также поселки и деревни.

Напоминаем, пожаловаться на проблему с вывозом мусора можно по телефонам горячей линии: Жилищная инспекция Нижегородской области - 430-79-19, Нижэкология-НН - 265-30-00.

КОНКРЕТНО

Какое наказание грозит нарушителям?

В соответствии с законодательством Нижегородской области, за невывоз мусора или нарушение графика вывоза мусора должностным лицам придется заплатить от 5 до 10 тысяч рублей, юридическим - от 50 до 100 тысяч рублей. За нарушения по содержанию контейнерных площадок штраф для должностных лиц составляет от 3 до 6 тысяч рублей, для юридических - 13 тысяч рублей. В случае повторного нарушения - до 300 тысяч рублей.

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