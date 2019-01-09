2019-01-09T13:00:05+03:00
Общество

Капремонт 2019: В этом году в Нижегородской области отремонтируют 864 многоквартирных дома

«Комсомолка» публикует полный перечень домов, которые отремонтируют в этом году в Нижегородской области [список]
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Опубликован полный перечень домов, которые отремонтируют в 2019 году в Нижегородской области.Опубликован полный перечень домов, которые отремонтируют в 2019 году в Нижегородской области.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Капитальный ремонт многоквартирных домов для Нижегородской области тема давняя и, прямо скажем, наболевшая. Планы, составленные Фондом капитального ремонта, ежегодно выполняются от силы наполовину, из-за чего одни и те же дома постоянно перекочевывают из одного перечня в другой. Однако в 2018 году некоторые подвижки в этой ситуации все-таки произошли.

- По сравнению с прошлым годом объем запланированных работ в 2018 году был увеличен почти в три раза – 4 441 вид работ вместо 1 618 видов в 2017 году, - рассказали «Комсомолке» в Фонде капитального ремонта. – На 2019 год планы несколько скромнее – 3 070 видов работ. Из них 804 приходится на разработку проектно-сметной документации, 1741 – на строительно-монтажные работы, 525 – на осуществление строительного контроля. Вместе с тем, надо учесть, что все незавершенные в 2018 году работы перейдут на следующий год. Кроме того, в регионе продолжат закрывать долги прошлых периодов.

Тем не менее, несмотря на грандиозные планы 2018 года, реализовать их в полном объеме не удалось.

- За этот год работа была выполнена на 31%, - рассказали в Фонде капремонта. – Накопительно, с учетом невыполненных работ за прошлые годы, программа капитального ремонта выполнена на 56%. В общей сложности, за 2018 год в Нижегородской области было отремонтировано 828 многоквартирных домов. В 2019 году в регионе планируется отремонтировать 864 дома.

КСТАТИ

По данным на декабрь 2018 года, в Нижегородской области на капитальный ремонт многоквартирных домов было потрачено 2 миллиарда 664 миллиона рублей. За год собираемость взносов по капремонту составила 82,4%.

Полный перечень домов, которые отремонтируют в Нижегородской области в 2019 году

Полный перечень домов, которые отремонтируют в 2019 году в Нижнем Новгороде:

Автозаводский район

Нижегородский район

Канавинский район

Сормовский район

Советский район

Приокский район

Московский район

Ленинский район

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