За три дня в Нижегородской области пострадало восемь детей

В первые дни нового года количество ДТП всегда увеличивается. Однако в этом году увеличилось не только число аварий, но и число детей, которые пострадали в дорожных происшествиях. Только за три дня на нижегородских дорогах пострадало восемь детей. В прошлом года за этот же период всего один ребенок попал в ДТП. Об этом сообщили в отделе по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

- Только за сутки 3 января 2019 года в автоавариях получили ранения шесть детей, - рассказал начальник отдела Дмитрий Мацкевич. - В основном получали травмы дети-пассажиры транспортных средств (семеро детей). Практически все дети были пристегнуты ремнем безопасности, но, в большинстве случаев, были использованы автомобильные штатные ремни безопасности, которые, зачастую, не обеспечивают надежную фиксацию маленького ребенка. Для сохранения жизни и здоровья юных пассажиров необходимо использовать специальные детские удерживающие устройства.

Проверки, которые провели в начале года сотрудники ГИБДД показали, что многие водители пренебрегают правилами безопасности перевозки детей. И в первые же дни было зафиксировано 129 нарушений.

Также сотрудники ГИБДД напоминают, что переходить дорогу необходимо только по зебре. Но перед тем, как ступить на проезжую часть, вы должны убедиться, что автомобили пропускают вас. Помните, что вечером в темной одежде водители не видят вас на дороге, а значит пешеходы должны быть еще более внимательны и бдительны при переходе дороги.