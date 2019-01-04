2019-01-04T21:40:45+03:00
Общество

За три дня в Нижегородской области пострадало восемь детей

Сотрудники ГИБДД призывают водителей быть более внимательными
Юлия ДАНЧЕНКО
Поделиться:
За три дня в Нижегородской области пострадало восемь детейЗа три дня в Нижегородской области пострадало восемь детейФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

В первые дни нового года количество ДТП всегда увеличивается. Однако в этом году увеличилось не только число аварий, но и число детей, которые пострадали в дорожных происшествиях. Только за три дня на нижегородских дорогах пострадало восемь детей. В прошлом года за этот же период всего один ребенок попал в ДТП. Об этом сообщили в отделе по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

- Только за сутки 3 января 2019 года в автоавариях получили ранения шесть детей, - рассказал начальник отдела Дмитрий Мацкевич. - В основном получали травмы дети-пассажиры транспортных средств (семеро детей). Практически все дети были пристегнуты ремнем безопасности, но, в большинстве случаев, были использованы автомобильные штатные ремни безопасности, которые, зачастую, не обеспечивают надежную фиксацию маленького ребенка. Для сохранения жизни и здоровья юных пассажиров необходимо использовать специальные детские удерживающие устройства.

Проверки, которые провели в начале года сотрудники ГИБДД показали, что многие водители пренебрегают правилами безопасности перевозки детей. И в первые же дни было зафиксировано 129 нарушений.

Также сотрудники ГИБДД напоминают, что переходить дорогу необходимо только по зебре. Но перед тем, как ступить на проезжую часть, вы должны убедиться, что автомобили пропускают вас. Помните, что вечером в темной одежде водители не видят вас на дороге, а значит пешеходы должны быть еще более внимательны и бдительны при переходе дороги.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Нижегородка напала на знакомого с ножом возле своего дома
Более 18 500 кубометров снега убрано с улиц Нижнего Новгорода за два дня
Волейболисты АСК проведут первые домашние матчи в новом году
Нижегородцы услышат восходящую звезду джазовой сцены США Калил Уилсон
Нижегородской областной детской библиотеке исполнится 100 лет
Бесплатная образовательная программа для начинающих экспортеров будет работать в Нижегородской области в 2019 году
Начинающий водитель не справился с управлением и свалился в кювет в Нижегородской области
Для нижегородских детей с онкологическими заболеваниями устроят большой праздничный концерт
Благотворительный новогодний концерт пройдет в доме-интернате для престарелых и инвалидов в Нижегородской области
Рождественская ярмарка откроется 8 января в Нижегородской области
Три человека пострадало в ДТП в Нижегородской области
В Нижегородской области заготовлено 86,5 тысяч тонн семян зерновых
Глеб Никитин поздравил лыжницу Анастасию Седову с медалью на турнире «Тур де Ски»
В Нижнем Новгороде покажут мюзикл «Невероятные приключения Деда Мороза»
На Автозаводе двое мужчин вынесли из квартиры бытовую технику
38-летняя жительница поселка Смольки ранила своего родственника во время пьяной ссоры
В Нижегородской области закрывается сезон охоты на косулю
53 ребенка родилось в Нижегородской области в первый день 2019 года
В Нижегородской области закрывается охота на взрослых лосей
В Нижегородской области подешевели ржаной хлеб, вермишель и рыба
Северные олени в Керженском заповеднике начали сбрасывать рога