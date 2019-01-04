В Нижнем Новгороде открылось первое песокафе БарBoss. Создатели необычного места называют его благотворительным антикафе. Здесь живут сразу четыре собаки Вера, Черри, Бэлла и Ева, с которыми можно поиграть.

В Нижнем Новгороде открылось первое песокафеФото: СОЦСЕТИ

Все собаки были взяты с улицы, но все они очень доброжелательны и очень любят играть. Однако создатели кафе предупреждают, что собак нельзя тянуть за хвост, не садиться на собаку сверху, не пододвигать животное к себе, не делать резких движений, а также нельзя махать руками перед носом собаки. Не разрешается удерживать собаку, если она не хочет общаться с вами, нельзя насильно гладить и тискать собак, если они того не хотят. В этом случае вас попросят покинуть кафе.

В Нижнем Новгороде открылось первое песокафеФото: СОЦСЕТИ

- В кафе можно приходить со своей едой, но будьте готовы защищать ее от собак, - предупреждают оранизаторы.

Помимо игр с собаками в кафе можно поиграть в настольные игры, почитать или купить книгу, собирать пазлы или же просто сидеть с ноутбуком и работать.

Поскольку это необычное кафе, то оплата здесь не стандартная. Пребывание в нем платное. За первый час вам придется отдать 200 рублей, а дальше по два рубля за каждую минуту.