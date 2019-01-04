2019-01-04T16:54:48+03:00
Общество

Наталья Водянова забралась на ретро автомобиль, чтобы объявить о благотворительной ярмарке Fabulous Fund Fair

Все деньги, заработанные на ярмарке пойдут в фонд «Обнаженные сердца»
Юлия ДАНЧЕНКО
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Наталья Водянова забралась на ретро автомобиль, чтобы объявить о благотворительной ярмарке Fabulous Fund FairНаталья Водянова забралась на ретро автомобиль, чтобы объявить о благотворительной ярмарке Fabulous Fund FairФото: СОЦСЕТИ
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Супермодель Наталья Водянова на своей страничке в социальной сети выложила фотографию, где она в элегантном, но достаточно откровенном платье сидит на автомобиле Citroen 1949-го года выпуска. А цвет платья модели почти совпадает с цветом краски ретро автомобиля.

- Чао Рагацци! – написала Наталья. - Голубую машинку вам в ленту, чтобы прервать этот нескончаемый марафон из жора и зожа. Благотворительная Ярмарка Fabulous Fund Fair в этом году пройдет в Лондоне 18 февраля, а посвящена будет всему самому прекрасному, чем славится Италия. Все средства будут направлены на программы фонда «Обнаженные сердца»

Обращение написано на двух языках: английском и русском. Однако на английской в конце есть небольшое дополнние, которого нет в русском варианте.

- Ни одна машина во время фотосессии не пострадала, - пошутила Наталья.

Эта ярмарка была создана Нальей Водяновой для того, чтобы собрать средства для своего благотворительного фонда «Обнаженные сердца», помогающего детям с особенносятми развития. В этом году тема ярмарки звучит так: La Dolce Vita («Сладкая жизнь»).

Вдохновленные культовым фильмом Федерико Феллини Наталья Водянова и совладелец концептуального магазина LuisaViaRoma Андреа Панконеси соберут гостей в лондонском концертном зале Roundhouse.

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Наталья Водянова и Citroen
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