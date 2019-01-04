11 машин МЧС тушили сауну в Нижнем Новгороде
Ночью 4 января на улице Переходникова в Автозаводском районе начался пожар. По сообщениям очевидцев, горела сауна «Русалочка».
- Помещение было закрыто — видать, короткое замыкание, или что-то оставили включенным, - написали свидетели происшествия в социальных сетях. - Пожарные около двадцати минут ломали двери.
По данным ГУ МЧС по Нижегородской области, в Центр управления в кризисных ситуациях сообщение о пожаре поступило в 00.15.
- В результате пожара обгорела кровля и внутренняя отделка здания на общей площади 40 квадратных метров, - рассказали «Комсомолке» в ГУ МЧС по Нижегородской области.
Для того чтобы потушить огонь, понадобилось одиннадцать пожарных машин. По словам очевидцев, приезжала даже машина с лестницей. Также в тушении и ликвидации последствий пожара принимали участие 59 спасателей.
По предварительным данным, никто не пострадал.
Пожар в Автозаводском районе.Самые интересные новости Нижнего Новгорода в паблике Регион-52 Нижний Новгород : vk.com/novgorod_52 Видео: Алексей Кардынов / Регион-52 Нижний Новгород