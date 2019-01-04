11 машин МЧС тушили сауну в Нижнем Новгороде

Ночью 4 января на улице Переходникова в Автозаводском районе начался пожар. По сообщениям очевидцев, горела сауна «Русалочка».

- Помещение было закрыто — видать, короткое замыкание, или что-то оставили включенным, - написали свидетели происшествия в социальных сетях. - Пожарные около двадцати минут ломали двери.

По данным ГУ МЧС по Нижегородской области, в Центр управления в кризисных ситуациях сообщение о пожаре поступило в 00.15.

- В результате пожара обгорела кровля и внутренняя отделка здания на общей площади 40 квадратных метров, - рассказали «Комсомолке» в ГУ МЧС по Нижегородской области.

Для того чтобы потушить огонь, понадобилось одиннадцать пожарных машин. По словам очевидцев, приезжала даже машина с лестницей. Также в тушении и ликвидации последствий пожара принимали участие 59 спасателей.

По предварительным данным, никто не пострадал.