2019-01-04T12:51:39+03:00
Общество

Денис Черышев: хочу, чтобы Кокорин и Мамаев смогли вернуться в футбол и играть

Известный футболист надеется, что для двух скандалистов все закончится хорошо
Юлия ДАНЧЕНКО
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Черышев: хочу, чтобы Кокорин и Мамаев смогли вернуться в футбол и игратьЧерышев: хочу, чтобы Кокорин и Мамаев смогли вернуться в футбол и игратьФото: СОЦСЕТИ
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Полузащитник испанского футбольного клуба «Валенсия» и сборной России Денис Черышев высказал свою точку зрения на скандал вокруг российских футболистов нападающего «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева.

- Читал ли о скандале с Кокориным и Мамаевым? Что-то прочитал, да. С Александром мы знакомы еще по молодежной сборной, с Павлом встречались в первой команде. Многого тут сказать не могу, ведь ничего, по сути, не знаю. Мне просто хочется, чтобы всё хорошо закончилось для всех. Чтобы ребята смогли вернуться в футбол и играть. Дай бог, у них всё получится. И у всех всё будет хорошо, — цитирует Дениса Черышева Sport24.

Напомним, нападающий питерского клуба Александр Кокорин и его закадычный товарищ, полузащитник краснодарского ФК Павел Мамаев около 9 утра пришли подкрепиться в кафе в центре столицы. В заведении заказали только кофе, но при этом вели себя шумно, на робкие замечания администратора не реагировали. Когда персонал уже отчаялся утихомирить буйных клиентов, на помощь пришли постоянные посетители, которые завтракали в том же зале. Слово за слово, футболисты перешли в наступление и накинулись на оппонентов с кулаками. Пострадавшими оказались крупные чиновники – сотрудники Минпромторга РФ: директор Департамента автомобильной промышленности Денис Пак и директор научно-исследовательского института «НАМИ» Сергей Гайсин.

После драки на футболистов завели уголовное дело по статье «Побои», а позже и Мамаев, и Кокорин оказались в СИЗО. Срок ареста у них продлится до 8 февраля.

Это не первый скандал закадычных друзей. В 2016 году гнев поклонников футбола и всей общественности вызвало видео вечеринки, которую Мамаев и Кокорин устроили в Монако вскоре после разгромного проигрыша на Евро-2016. На записи видно, как игроки курят кальян, а официанты подносят им шампанское под звуки гимна России. Позднее же выяснилось, что спортсмены в тот вечер потратили в общей сложности 250 тысяч евро.

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