2019-01-04T10:46:59+03:00
Общество

Прогноз погоды на 5-7 января 2019 года в Нижнем Новгороде: на Рождество придут морозы

Пора доставать вещи потеплее
Юлия ДАНЧЕНКО
Поделиться:
Прогноз погоды на 5-7 января 2019 года в Нижнем Новгороде: на Рождество придут морозыПрогноз погоды на 5-7 января 2019 года в Нижнем Новгороде: на Рождество придут морозыФото: Иван ПРОХОРОВ
Изменить размер текста:

Зима в этом году особенно хороша: нет сильных морозов, вьюг и сильного пронзающего ветра. Долгое время в Нижнем Новгороде и области держалась комфортная температура. Однако уже с субботы, 5 января, начнутся небольшие морозы. Тулупы пока доставать рано, но кофточку потеплее все же нужно поискать.

Днем 5 января температура воздуха составит – 6 градусов, при этом будет идти снег. Ночью столбики термометров упадут до – 10 градусов, а снег так и продолжит падать, хотя его интенсивность снизится. При этом и днем, и ночью будет небольшой ветер - 3 м/с. Атмосферное давление составит 741 – 743 мм рт. ст.

В воскресенье, 6 января, морозец станет крепче, температура днем составит – 9 градусов, а ночью и вовсе похолодает до – 10 градусов. Снег продолжит падать, но к ночи прекратиться. Ветер станет слабее – всего 2 м/с. А вот атмосферное давление немного повысится и составит 749-751 мм рт.ст. Так что, если вы решите встретить Рождество на улице, одевайтесь как можно теплее. Однако стоит серьезно задуматься, стоит ли в такой мороз стоять на улице.

Рождественское утро 7 января будет самым морозным на этой неделе и встретит понижением температуры до -14 градусов. Снег уже не будет лететь в глаза, а ветер продолжит дуть со скоростью 2м/с. Ночью снова будет – 17 градусов, а ветер усилится до 3м/с. Атмосферное давление 7 января составит 751-752 мм рт.ст.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Бесплатная образовательная программа для начинающих экспортеров будет работать в Нижегородской области в 2019 году
Начинающий водитель не справился с управлением и свалился в кювет в Нижегородской области
Для нижегородских детей с онкологическими заболеваниями устроят большой праздничный концерт
Благотворительный новогодний концерт пройдет в доме-интернате для престарелых и инвалидов в Нижегородской области
Рождественская ярмарка откроется 8 января в Нижегородской области
Три человека пострадало в ДТП в Нижегородской области
В Нижегородской области заготовлено 86,5 тысяч тонн семян зерновых
Глеб Никитин поздравил лыжницу Анастасию Седову с медалью на турнире «Тур де Ски»
В Нижнем Новгороде покажут мюзикл «Невероятные приключения Деда Мороза»
На Автозаводе двое мужчин вынесли из квартиры бытовую технику
38-летняя жительница поселка Смольки ранила своего родственника во время пьяной ссоры
В Нижегородской области закрывается сезон охоты на косулю
53 ребенка родилось в Нижегородской области в первый день 2019 года
В Нижегородской области закрывается охота на взрослых лосей
В Нижегородской области подешевели ржаной хлеб, вермишель и рыба
Северные олени в Керженском заповеднике начали сбрасывать рога