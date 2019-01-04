Прогноз погоды на 5-7 января 2019 года в Нижнем Новгороде: на Рождество придут морозы

Зима в этом году особенно хороша: нет сильных морозов, вьюг и сильного пронзающего ветра. Долгое время в Нижнем Новгороде и области держалась комфортная температура. Однако уже с субботы, 5 января, начнутся небольшие морозы. Тулупы пока доставать рано, но кофточку потеплее все же нужно поискать.

Днем 5 января температура воздуха составит – 6 градусов, при этом будет идти снег. Ночью столбики термометров упадут до – 10 градусов, а снег так и продолжит падать, хотя его интенсивность снизится. При этом и днем, и ночью будет небольшой ветер - 3 м/с. Атмосферное давление составит 741 – 743 мм рт. ст.

В воскресенье, 6 января, морозец станет крепче, температура днем составит – 9 градусов, а ночью и вовсе похолодает до – 10 градусов. Снег продолжит падать, но к ночи прекратиться. Ветер станет слабее – всего 2 м/с. А вот атмосферное давление немного повысится и составит 749-751 мм рт.ст. Так что, если вы решите встретить Рождество на улице, одевайтесь как можно теплее. Однако стоит серьезно задуматься, стоит ли в такой мороз стоять на улице.

Рождественское утро 7 января будет самым морозным на этой неделе и встретит понижением температуры до -14 градусов. Снег уже не будет лететь в глаза, а ветер продолжит дуть со скоростью 2м/с. Ночью снова будет – 17 градусов, а ветер усилится до 3м/с. Атмосферное давление 7 января составит 751-752 мм рт.ст.