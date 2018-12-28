Рождество 2019 в Нижнем Новгороде: программа мероприятий для взрослых и детей

Не успеют в Нижнем Новгороде отгреметь новогодние праздники, как начнутся рождественские. И по своей программе они будут не менее насыщенными. «Комсомолка» собрала самые интересные мероприятия программы на Рождество 2019 в Нижнем Новгороде.

Автозаводский район

С 12:00 до 14:00 7 января в Автозаводском парке состоится праздничная тематическая программа «Рождества волшебные мгновенья»

С 12:00 до 13:00 9 января в православном культурно-просветительском центре «Свято-Никольский» (улица Дьяконова, 15а) пройдет православная Рождественская елка для детей из социально-незащищенных семей.

Канавинский район

В 11:00 5 января в ЦДК «Железнодорожников» пройдет Рождественская елка района.

Московский район

С 13:00 до 14:00 7 января нижегородцев ждет рождественское уличное представление у елочного комплекса на улице Шаляпина, 19.

С 16:00 до 17:00 7 января в музейно-выставочном центре «Микула» в поселке Березовая пойма пройдет Рождественская елка.

Нижегородский район

С 9:00 до 17:00 с 3 по 5 января в Домике Каширина пройдет новогодняя тематическая экскурсия «В гости на Рождество».

Сормовский район

С 16:00 до 18:00 7 января в Сормовском парке пройдет праздничная программа «С Рождеством».

Городецкий район

В 10.00 8 января на территории Городецкого Феодоровского мужского монастыря Нижегородской области откроется традиционная «Рождественская ярмарка». Мероприятие пройдет по адресу г. Городец, площадь Пролетарская, д.34Б.

Нижегородский ТЮЗ

8 января в 11:00 маленьких нижегородцев ждет новогоднее представление – спектакль «Волк, рок-н-ролл и козлята»

Нижегородский театр оперы и балета

В 11:00 и 14:00 6 января новогоднее представление «Фикси шоу «Разбуди Деда Мороза»

Нижегородская филармония

В 13:00 6 января новогоднее представление «Я сам! Или Дед Мороз, помоги!»

7-8 января, в 11:00, 13:30 и 16:00 новогоднее представление «Новогодние приключения Оле-Лукойе»

Детский театр «Вера»

2– 7 января, в 10:30, 13:30 и 16:00 новогоднее представление «На салазках в сказку»

2–7 января, 10:30, 13:30 и 16:00 Новогодний праздник для малышей в малом зале театра «Чудесная ночь» (малый зал)

Нижегородский театр «Комедия»

2–8 января, 11:00 и 14:00 Большая сцена. Новогодняя сказка «Аленький цветочек» (мюзикл для всей семьи)

2–8 января, 11:30 и 14:30 Малая сцена. Новогодняя сказка «Фабрика добрых слов»

Сцена ДК «Орджоникидзе»

2–7 января, 10:30 и 13:00 Новогодняя сказка с веселыми играми в фойе «Сюрприз дедушке Морозу»

Нижегородский цирк

7 января, в 17:00 и 8 января, в 15:00 Цирковое представление «Ласта-Рика»

Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-заповедник

4-7 января «Вслед за Вифлеемской звездой»

Выставочный зал «Покровка, 8»

Выставка «Новый год в игрушечном музее». Посетители смогут самостоятельно ознакомиться с выставкой или заказать экскурсию (для детей и взрослых).

Программа «Новогодняя игрушка». Знакомство с традицией празднования Нового года и советскими елочными игрушками, небольшая экскурсия по выставке «Новый год в игрушечном музее» (для детей дошкольного и младшего школьного возраста).

Мастер-класс «Наша ёлка». Мастер-класс для детей по созданию советских ёлочных украшений (для детей дошкольного и младшего и среднего школьного возраста).

Новогодние диафильмы. Просмотры советских диафильмов (Щелкунчик; зимние, новогодние сказки) (для детей и взрослых).

Интерактивная экскурсия «Зимнее путешествие по «Королевству кривых зеркал» (тематические загадки, игры) (для детей дошкольного и младшего школьного возраста)

Филиал «Музей истории художественных промыслов Нижегородской области»

Праздничная интерактивная программа «Святочные посиделки»

Филиал «Музей Русского Патриаршества»

5 января 2018 года, в 11:00 Интерактивное мероприятие «Евангельская история о рождестве Христовом» (показ фильма, презентация, мастер-класс «Рождественский ангел»)

Нижегородский филиал музея-заповедника А.С.Пушкина «Болдино»

3-5 января, 12:00 Новогодняя фантазия «Рождественские каникулы Пушкина в Болдине»

Дворец культуры «Красное Сормово»

5 и 7 января, 10:00 Театр "Закулисье". "Золушка на Новогоднем балу"

Дворец культуры имени С. Орджоникидзе

3-7 января, в 10.30 и 13.00 Программа «Сюрприз Дедушки Мороза»

Центральный Дворец культуры железнодорожников ст. Н. Новгород – Московский ДСС ГЖД

5-7 января, в 11:00 и 14:00 Новогоднее представление «Новогодний фестиваль в стране Деда Мороза»

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Общественно–досуговый центр «Смена»

6-7 января, в 11:00 программа «Чудесные превращения новогодних подарков» (в рамках городской благотворительной акции «Горьковские ёлки»)