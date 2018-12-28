Рождество 2019 в Нижнем Новгороде: программа мероприятий для взрослых и детей
Не успеют в Нижнем Новгороде отгреметь новогодние праздники, как начнутся рождественские. И по своей программе они будут не менее насыщенными. «Комсомолка» собрала самые интересные мероприятия программы на Рождество 2019 в Нижнем Новгороде.
Автозаводский район
С 12:00 до 14:00 7 января в Автозаводском парке состоится праздничная тематическая программа «Рождества волшебные мгновенья»
С 12:00 до 13:00 9 января в православном культурно-просветительском центре «Свято-Никольский» (улица Дьяконова, 15а) пройдет православная Рождественская елка для детей из социально-незащищенных семей.
Канавинский район
В 11:00 5 января в ЦДК «Железнодорожников» пройдет Рождественская елка района.
Московский район
С 13:00 до 14:00 7 января нижегородцев ждет рождественское уличное представление у елочного комплекса на улице Шаляпина, 19.
С 16:00 до 17:00 7 января в музейно-выставочном центре «Микула» в поселке Березовая пойма пройдет Рождественская елка.
Нижегородский район
С 9:00 до 17:00 с 3 по 5 января в Домике Каширина пройдет новогодняя тематическая экскурсия «В гости на Рождество».
Сормовский район
С 16:00 до 18:00 7 января в Сормовском парке пройдет праздничная программа «С Рождеством».
Городецкий район
В 10.00 8 января на территории Городецкого Феодоровского мужского монастыря Нижегородской области откроется традиционная «Рождественская ярмарка». Мероприятие пройдет по адресу г. Городец, площадь Пролетарская, д.34Б.
Нижегородский ТЮЗ
8 января в 11:00 маленьких нижегородцев ждет новогоднее представление – спектакль «Волк, рок-н-ролл и козлята»
Нижегородский театр оперы и балета
В 11:00 и 14:00 6 января новогоднее представление «Фикси шоу «Разбуди Деда Мороза»
Нижегородская филармония
В 13:00 6 января новогоднее представление «Я сам! Или Дед Мороз, помоги!»
7-8 января, в 11:00, 13:30 и 16:00 новогоднее представление «Новогодние приключения Оле-Лукойе»
Детский театр «Вера»
2– 7 января, в 10:30, 13:30 и 16:00 новогоднее представление «На салазках в сказку»
2–7 января, 10:30, 13:30 и 16:00 Новогодний праздник для малышей в малом зале театра «Чудесная ночь» (малый зал)
Нижегородский театр «Комедия»
2–8 января, 11:00 и 14:00 Большая сцена. Новогодняя сказка «Аленький цветочек» (мюзикл для всей семьи)
2–8 января, 11:30 и 14:30 Малая сцена. Новогодняя сказка «Фабрика добрых слов»
Сцена ДК «Орджоникидзе»
2–7 января, 10:30 и 13:00 Новогодняя сказка с веселыми играми в фойе «Сюрприз дедушке Морозу»
Нижегородский цирк
7 января, в 17:00 и 8 января, в 15:00 Цирковое представление «Ласта-Рика»
Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-заповедник
4-7 января «Вслед за Вифлеемской звездой»
Выставочный зал «Покровка, 8»
Выставка «Новый год в игрушечном музее». Посетители смогут самостоятельно ознакомиться с выставкой или заказать экскурсию (для детей и взрослых).
Программа «Новогодняя игрушка». Знакомство с традицией празднования Нового года и советскими елочными игрушками, небольшая экскурсия по выставке «Новый год в игрушечном музее» (для детей дошкольного и младшего школьного возраста).
Мастер-класс «Наша ёлка». Мастер-класс для детей по созданию советских ёлочных украшений (для детей дошкольного и младшего и среднего школьного возраста).
Новогодние диафильмы. Просмотры советских диафильмов (Щелкунчик; зимние, новогодние сказки) (для детей и взрослых).
Интерактивная экскурсия «Зимнее путешествие по «Королевству кривых зеркал» (тематические загадки, игры) (для детей дошкольного и младшего школьного возраста)
Филиал «Музей истории художественных промыслов Нижегородской области»
Праздничная интерактивная программа «Святочные посиделки»
Филиал «Музей Русского Патриаршества»
5 января 2018 года, в 11:00 Интерактивное мероприятие «Евангельская история о рождестве Христовом» (показ фильма, презентация, мастер-класс «Рождественский ангел»)
Нижегородский филиал музея-заповедника А.С.Пушкина «Болдино»
3-5 января, 12:00 Новогодняя фантазия «Рождественские каникулы Пушкина в Болдине»
Дворец культуры «Красное Сормово»
5 и 7 января, 10:00 Театр "Закулисье". "Золушка на Новогоднем балу"
Дворец культуры имени С. Орджоникидзе
3-7 января, в 10.30 и 13.00 Программа «Сюрприз Дедушки Мороза»
Центральный Дворец культуры железнодорожников ст. Н. Новгород – Московский ДСС ГЖД
5-7 января, в 11:00 и 14:00 Новогоднее представление «Новогодний фестиваль в стране Деда Мороза»
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Общественно–досуговый центр «Смена»
6-7 января, в 11:00 программа «Чудесные превращения новогодних подарков» (в рамках городской благотворительной акции «Горьковские ёлки»)