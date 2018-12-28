Девятибалльные пробки сковали Нижний Новгород вечером 28 декабря

Нижегородцы встали в многокилометровые пробки вечером в пятницу, 28 декабря 2018 года. На некоторых улицах произошли ДТП, а где-то на дорожную ситуацию повлияли погодные условия и замерзший асфальт.

Самые серьезные заторы в верхней части города образовались на улицах Белинского, Ванеева, Родионова, Горная, а также на проспекте Гагарина. Все четыре моста, кстати, «зеленые», пробок там нет.

В нижней части автомобилисты стоят на проспекте Ленина, Московском шоссе, а также улицах Коминтерна, Циолковского, Щербакова, Должанская и Бурнаковском переезде. Скорость движения не превышает семи километров в час.

Напомним, "Комсомолка" уже подготовила для нижегородцев подробный прогноз погоды на Новый год. В новогоднюю ночь, по словам начальника отдела метеопрогнозов нижегородского Гидрометцентра Ольги Мокеевой, нас ждет морозная погода. Однако сильных заморозков не ожидается, так как к этому времени будет дуть южный ветер, который принесет некоторое потепление.