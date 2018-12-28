Кинолог и немецкая овчарка будут патрулировать территорию АПЗ

С нового года территорию Арзамасского приборостроительного завода начнут патрулировать две новые очаровательные сотрудницы – кинолог Ольга Солодовникова и ее воспитанница – немецкая овчарка Кира. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Согласно информации, решение о приеме в штат кинолога и собаки было принято генеральным директором ООО ЧОП «Социум-Крепость Поволжье» Игорем Мустафиным по согласованию со службой безопасности АО «АПЗ».

Цель «усиления» команды ЧОП – надежная антитеррористическая защищенность предприятия. Ольга и Кира будут патрулировать скрытые места на территории завода, отслеживать, не находятся ли какие-либо подозрительные лица или автомобили в непосредственной близости к территории предприятия, ежедневно проверять подвалы, чердаки, здания, сооружения и закрепленные за предприятием территории. Особое внимание будет уделено объектам жизнеобеспечения и энергетики.

Со всеми этими задачами энергичная и отважная Кира под руководством своей хозяйки готова справляться.

– У нее самый подходящий возраст – 1,5 года, – рассказывает Ольга Солодовникова. – Кира уже обладает всеми необходимыми для подобной работы навыками, при этом продолжает учиться. Животное доброжелательное и человекоориентированное. От себя и от Киры скажу – будем стараться беречь покой и безопасность приборостроителей.

Для новых сотрудников уже составлен специальный график работы и маршрут патрулирования. Для тех, кто побаивается собак, стоит отметить – в проходной встретить Ольгу и Киру не получится. Они останутся «бойцами невидимого фронта»: незаметно, но эффективно обеспечивая максимальную безопасность приборостроителей.