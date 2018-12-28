2018-12-28T14:13:30+03:00
Звезды

Наталья Бочкарева выложила волнующее фото с отпуска в Дубае

Звезда сериала «Счастливы вместе» отправилась в теплые края вместе с детьми [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
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Уже несколько дней звезда греется на солнышке и плещется в море.Уже несколько дней звезда греется на солнышке и плещется в море.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Актриса Наталья Бочкарева сбежала из заснеженной Москвы в солнечный Дубай, прихватив с собой 11-летнего сына Ваню и 10-летнюю дочь Машу.

natalia_bochkareva_officialnatalia_bochkareva_official
Начинаем новогодние праздники вместе с семьей в тёплых краях.
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- Начинаем новогодние праздники вместе с семьей в теплых краях, - написала звезда сериала «Счастливы вместе» в своем Инстаграме.

natalia_bochkareva_officialnatalia_bochkareva_official
Посылаю немного тепла вам в ленту. Отличного вечера, друзья!
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А позже выложила парочку горячих снимков, на которых она в купальнике.

- Посылаю немного тепла вам в ленту. Отличного вечера, друзья! - пожелала Наталья своим подписчикам 27 декабря.

Еще одну фотографию в купальнике Наталья разметила в "Сториз". Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Еще одну фотографию в купальнике Наталья разметила в "Сториз".Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Реакция фанатов не заставила себя ждать.

- Ух, как потеплело на душе! - написал lopsanchapa76.

- Волнующее фото, - добавил evgeny_lemeshko.

- Самая лучшая и прекрасная. Обожаю вас, - прокомментировала masha94mas.

natalia_bochkareva_officialnatalia_bochkareva_official
Все под контролем! Я со своим багажом ищу детей.
1824 отметок «Нравится»34 комментариевInstagram

Напомним, накануне отъезда в теплые края Бочкарева презентовала свою новую песню под названием «Убирайся».

- Я счастлива, как никогда, - призналась звезда. - Если вы поддержите меня репостом и искренними словами, которые считаете нужными сейчас сказать, буду безмерно признательна! Готова даже критику слушать.

Ранее Наталья Бочкарева рассказала, что «Убирайся» - очень личная и абсолютно соответствующая ей песня, которая просто обязана стать гимном всех сильных и самодостаточных женщин. По словам 38-летней звезды, ее творение поймут те, кто хоть раз в жизни переживал расставание и уходил с гордо поднятой головой.

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