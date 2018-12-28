Наталья Бочкарева выложила волнующее фото с отпуска в Дубае
Актриса Наталья Бочкарева сбежала из заснеженной Москвы в солнечный Дубай, прихватив с собой 11-летнего сына Ваню и 10-летнюю дочь Машу.
- Начинаем новогодние праздники вместе с семьей в теплых краях, - написала звезда сериала «Счастливы вместе» в своем Инстаграме.
А позже выложила парочку горячих снимков, на которых она в купальнике.
- Посылаю немного тепла вам в ленту. Отличного вечера, друзья! - пожелала Наталья своим подписчикам 27 декабря.
Еще одну фотографию в купальнике Наталья разметила в "Сториз".Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Реакция фанатов не заставила себя ждать.
- Ух, как потеплело на душе! - написал lopsanchapa76.
- Волнующее фото, - добавил evgeny_lemeshko.
- Самая лучшая и прекрасная. Обожаю вас, - прокомментировала masha94mas.
Напомним, накануне отъезда в теплые края Бочкарева презентовала свою новую песню под названием «Убирайся».
- Я счастлива, как никогда, - призналась звезда. - Если вы поддержите меня репостом и искренними словами, которые считаете нужными сейчас сказать, буду безмерно признательна! Готова даже критику слушать.
Ранее Наталья Бочкарева рассказала, что «Убирайся» - очень личная и абсолютно соответствующая ей песня, которая просто обязана стать гимном всех сильных и самодостаточных женщин. По словам 38-летней звезды, ее творение поймут те, кто хоть раз в жизни переживал расставание и уходил с гордо поднятой головой.
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