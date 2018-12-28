Книгу «Жизнь купецкая» презентовали в Нижнем Новгороде

Презентация книги «Жизнь купецкая. Забытые страницы истории российского предпринимательства XIX – начала XX века» состоялась в Нижнем Новгороде. Это уникальная энциклопедия о купеческом сословии с богатейшим иллюстративным материалом, совместный проект издательства «НОВО» и Нижегородского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия». Кстати, это издание стало уже вторым, а первое в 2010 году было удостоено премии Нижнего Новгорода.

– Когда я пришел в книжный магазин, предыдущего издания на полке не оказалось, – рассказывает уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области, председатель НРО «Деловая Россия» Павел Солодкий. – Я позвонил автору, оказалось, все распродали. Захотелось это дело возобновить. Я пригласил в партнеры уважаемых людей, попросил губернатора написать аннотацию и, конечно, нашел людей, о каждом из которых можно написать книгу.

В числе людей, финансово поддержавших данное издание, – генеральный директор АПЗ, депутат областного Законодательного собрания, председатель попечительских советов нескольких благотворительных фондов Олег Лавричев; предприниматель, промышленник, Почетный гражданин Нижегородской области Виктор Клочай; предприниматель, член правления ТПП Нижегородской области, член Совета НРО «Деловая Россия» Денис Лабуза.

По словам инициатора проекта Надежды Синицыной, работа длилась два года. В отличие от первого издания, книга обогатилась новыми очерками, выдержками из дневников, а также документами, которые ранее нигде не издавались и были доступны лишь в фондах музеев и частных коллекциях. Автором предисловия к новой книге выступил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В издании приведены интереснейшие биографические сведения по 40 купеческим фамилиям.