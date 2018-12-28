2018-12-28T12:51:35+03:00
Общество

Стало известно, какие работы выполнят в рамках второго этапа благоустройства сквера 1905 года

Накануне в Нижнем Новгороде официально завершился первый этап благоустройства
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Стало известно, какие работы выполнят в рамках второго этапа благоустройства сквера 1905 года.Стало известно, какие работы выполнят в рамках второго этапа благоустройства сквера 1905 года.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Работы по благоустройству сквера 1905 года за последний год стали настоящей притчей во языцех – сначала произошел скандал из-за массовой вырубки деревьев, потом жители возмутились установкой мрачных гранитных стел, затем начались многочисленные переносы сроки сдачи объекта. И вот, наконец, 27 декабря 2018 года в Нижнем Новгороде официально завершился первый этап благоустройства.

- Первый этап состоял из двух видов работы: замена брусчатки, вырубка аварийных деревьев и установка бордюрного камня, - рассказал глава администрации Нижегородского района Алексей Мочкаев. – В плане установки бордюрного камня работы выполнены на 100%, замены брусчатки – 80-90%. Второй этап благоустройства будет включать в себя установку малых архитектурных форм, установку остановочного павильона и окончательные работы по озеленению и ландшафтному дизайну.

Точная стоимость второго этапа благоустройства будет названа только после разработки проекта и общественных обсуждений. По предварительным данным, аукцион на проведение работ будет проведен в начале весны. А вот что касается первого этапа, то тут с финансированием уже все ясно.

- Предполагалось, что стоимость реализации первого этапа составит около 51 миллиона рублей. Однако по факту работы выполнены только на 32 миллиона рублей, - рассказал представитель подрядной организации ООО «Городецкая ДПМК» Максим Чугунов. – Реализация проекта с учетом пожеланий жителей привела к определенной экономии, так что сумма контракта будет пересмотрена.

Тем не менее, из-за срыва сроков реализации проекта подрядчику придется заплатить штраф. С 1 ноября 2018 года за каждый день просрочки им приходится выплачивать по 15 тысяч рублей . Итого, за последние два месяца набежало больше миллиона рублей.

- Безусловно, мы учтем все те уроки, которые получили в рамках реализации первого этапа благоустройства, - заверил журналистов Алексей Мочкаев. – Это касается и бережного отношения к деревьям, и к установке малых архитектурных форм. В результате, в конце 2019 года мы увидим именно тот сквер, который был спроектирован с учетом пожеланий нижегородцев.

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