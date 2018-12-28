Фестиваль абхазской культуры «Анакопия» состоялся в Арзамасе

Фестиваль абхазской культуры «Анакопия» прошел в ДК «Ритм» в Арзамасе при поддержке генерального директора Арзамасского приборостроительного завода Олега Лавричева. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Фестиваль открылся фильмом об Абхазии, фотовыставкой «Культура, быт, достопримечательности Абхазии», а также ярмаркой-продажей ее даров. Кроме того, абхазские артисты провели мастер-класс по народному танцу.

Договор о деловом и культурном сотрудничестве был подписан между Арзамасом и абхазским Новым Афоном пять лет назад – города стали городами-побратимами.

- Мы ценим соседство с Россией – это великая страна, стратегический партнер и большой друг Абхазии, - отметил торговый представитель Республики Абхазия в РФ Олег Барциц. – С помощью России нам предоставлены такие окна возможностей, которые способствуют эффективному развитию нашей страны. Мы связаны ментально, культурно и ценим помощь, которую нам оказывает Россия. Приятно находиться здесь, когда появился такой шанс познакомить жителей России, нижегородцев, арзамасцев с нашей культурой и бытом.

В фестивале приняли участие почетные гости: директор департамента внешних связей правительства Нижегородской области Ольга Гусева, начальник департамента стратегического сотрудничества МИД Республики Абхазия Джемал Бганба, Почетный консул Республики Абхазия в ПФО Владимир Литвинчук, председатель Арзамасской городской Думы Игорь Плотичкин и многие другие.

– От имени губернатора и правительства Нижегородской области поздравляю вас с открытием фестиваля. Искренние слова благодарности – генеральному директору Арзамасского приборостроительного завода Олегу Вениаминовичу Лавричеву, который активно занимается и международными связями. Надеюсь, в будущем проведение подобных мероприятий станет доброй традицией двух городов-побратимов, - обратилась с приветственным словом к гостям и участникам фестиваля Ольга Гусева.

В ответном слове Джемал Бганба озвучил приветствие министра иностранных дел Абхазии, в котором подчеркнул, что Новый Афон и Арзамас – города-побратимы, и проведение подобных мероприятий способствует укреплению связей между городами и странами. Благодарственным письмом за вклад в развитие отношений Абхазии и России и памятным подарком был награжден генеральный директор АО «АПЗ» Олег Лавричев.

Концертная программа фестиваля началась зажигательным танцем артистов шоу-группы «Сухум», задавшим ритм празднику. Свои удивительные номера представили участники шоу «Голос. Дети» Сара Абрамян и Милена Барциц, победитель конкурса «Ты супер!» Валерия Адлейба, финалисты шоу «Ты супер! Танцы» Милена Тачулия и Леон Капба, участница шоу «Х-Фактор» Дарья Родникова, лауреат конкурса «Славянский базар» Лилия Вельтман, а также победитель международных конкурсов и фестивалей танцевальный коллектив «Ритм». Каждое выступление артистов сопровождалось бурными аплодисментами.

Очередным сюрпризом для гостей фестиваля стал розыгрыш призов. Десять счастливчиков получили корзины с фруктами, абхазское вино, а четверо наиболее удачливых – путевки на отдых в Абхазии.