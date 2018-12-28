Олег Лавричев: «Мы уже адаптировались к этому постоянному прессингу в режиме санкций»

- Хочется поговорить про «депутатский год», который был непростым. Конец 2017 и начало 2018 года – период «турбулентности», групп влияния «областных» и «городских», приход нового главы региона с новой управленческой командой и идеями. Мне кажется, что без потрясений относительных сработались. Сработались ли все?

- Думаю, что те, кто из депутатов всегда занимали активную позицию в составе Законодательного собрания, были рабочими локомотивами в законотворческой работе, они остались членами рабочей команды и по чей день. Мы потеряли тех, кто выбрал для себя иные политические приоритеты, а с другой стороны и отчасти случайных людей, которые случайно были избраны. Такое тоже бывает и случается.

К слову, в результате этой «турбулентности» комитет по экономике и промышленности расширил свои полномочия, в августе объединился с комитетом по предпринимательству, торговле и туризму. У нас сейчас большой функционал вопросов,

- Экономика – основа вашей работы, и сегодня любые действия власти завязана на деньгах. Бюджет Нижегородской области – бездефицитный, социально ориентированный. Мы всегда мечтали о том, чтоб у нас появилось столько денег, чтобы хватило их на все, но всегда понимали, что никогда такого не случится. Тем не менее, как вы оцениваете прошедший год с точки зрения экономики и бюджетного процесса, и ваш прогноз на 2019 год. Какие надежды должны связывать простые люди с гарантий выполнения социальных обязательств, дороги будут ремонтироваться, больницы и детские сады открываться?

- Уходящий год можно оценить как успешный с точки зрения исполнения бюджета. Это и наполнение по доходам, и расходование бюджетных средств на социальные приоритетные программы. 2018 год – год выборных кампаний, и в их рамках, особенно на выборах главы региона, была проведена большая работа по разработке, обсуждению и утверждению стратегии развития региона. Это базовый документ и все понимают, что делать дальше.

Этот комплексный масштабный документ прошел проверку на многих площадках - практически на всех территориях со всеми отраслями. Смыслом этого документа было дать импульс роста и развития отраслям промышленности, которые, безусловно, являются наполнителем бюджета Нижегородской области. Все это для того, чтобы жить нам не по средствам и возможностям, а по потребностям. И это очень высокая цель и серьезная задача, которую ставит губернатор перед правительством и в целом для региона — для территорий, для промышленности, для реального сектора.

- Вы много кого видели — и губернаторов разных и депутатов. Вы достаточно давно находитесь в составе истеблишмента Нижегородской области. Скажите честно, этот документ, который утвержден на всех уровнях — насколько он реализуем на все 100% в перспективе ближайших лет? Эти надежды — они не бравадные? Там действительно есть точки роста, на которые можно надеяться и которые приведут жизнь простых нижегородцев к улучшению?

- Цели всегда обозначают достаточно высокие уровни. Это те ориентиры, к которым необходимо стремиться. Безусловно, высок уровень и этих целей. Их сформулировано более 20 в рамках этого документа — это и цели, касающиеся комфортной городской среды, и развития промышленного потенциала и в целом экономики. Еще раз, возвращаясь к тому, как готовился и разрабатывался этот документ — он имел глубокое предметное обсуждение и отраслевое, и территориальное, и наполнялся предложениями конкретных людей. Выявлялись те точки роста, которые можно было поддержать для того, чтобы действительно получить реальный эффект. Я думаю, что во многом эти целевые показатели — достижимы.

- Кроме точек роста и узкие места обсуждались, у нас много болевых точек. Там речь не о развитии, а просто о решении проблем — от простых бытовых до каких-то глобальных. Еще событие случилось — в Арзамасе поменялась власть. Александр Щелоков возглавил город. Как вы это оцениваете? Понятно, что авансы давать еще рано, но, в целом, вы давно его знаете, он работал в правительстве. Человек, хотя и молодой, но уже с большим опытом. Получится у него или не получится?

- То, что он работал и имеет хороший серьезный опыт и ресурс доверия губернатора, безусловно, обнадеживает. Человек пришел совершенно с ясными задачами и с совершенно определенной мерой понимаемой им ответственности, которую он на себя принял.

Что касается моего субъективного мнения — у управленца Щелокова, я думаю, неплохие человеческие качества, он не просто говорит, он старается делать, и нацелен на результат. Он глубоко переживает все то, за что он берет на себя ответственность. Я понимаю, что в своей работе он будет опираться на знание и понимание проблем на территории, общение с людьми. Взаимодействие с правительством будет помогать ему находить общий язык с людьми, решать те проблемы, с которым он не может справиться сам. Кстати говоря, эти вещи как раз в большей степени понижали эффективность власти в Арзамасе до того, как пришел Щелоков.

Прежние руководители, к сожалению, может быть, в силу неопытности или в силу отсутствия возможности доходить до кабинетов и чиновников и доносить им свое мировоззрение, не получали этой поддержки. Город, к сожалению, накопил много системных проблем. Они есть, они собраны. И я вижу, что новый мэр во взаимодействии с правительством Нижегородской области уже находит способы решения для того, чтобы многие бюджетные вопросы сегодня порешать. И по деятельности муниципальных предприятий, особенно, социально-ориентированных — обеспечить эффективную поддержку и управление ими. Я думаю, что все получится. Кроме того, он рассчитывает на нас, и мы ему, безусловно, такую поддержку окажем от нашего промышленного предпринимательского сообщества. Это тоже немаловажно.

- Понятно, что Александр Щелоков работал все-таки руководителем аппарата и министром. Понятно, что связи все сохранены и это всегда очень важно — иметь в управлении возможность телефонного звонка.

- Ассоциация промышленников активно участвует в разного рода социальных и городских программах. И сегодня если она поддерживает ресурс мэра — безусловно, в тех вопросах, которые актуальны для города, мы не в стороне.

- Арзамасский приборостроительный завод – один из флагманов нашей промышленности. Это предприятие работает на государственном оборонном заказе. Есть одна из версий, что в следующем году федеральная поддержка по заказам будет снижаться. Задача, которую ставит президент и губернатор — это конверсионная программа и доведение гражданской продукции до 30-40%. Я знаю, что в Нижегородской области есть предприятия, которые готовы на 30%, но есть те, у которых меньше 5%. Все нервничают и переживают. Как дела на вашем предприятии?

- Задача по распределению своего портфеля заказов и наполнению его продукцией, в большей степени ориентированной на рынок, стоит для завода уже достаточно давно. При этом мы должны понимать, что мощности многих предприятий, работающих в отрасли ОПК, сегодня загружены, а порой и перегружены работой по выполнению государственного оборонного заказа. И сегодня выделить какую-то часть мощностей, чтобы экспериментировать и делать что-то широкого потребления — это не всегда удобно и не всегда получается. Не всегда на предприятиях есть активные маркетинговые службы, которые умеют управляться с такой продукцией. И риски для предприятия существуют — что-то запустил, попробовал, на что-то потратился очень сильно, а оно не продается.

Задача не так проста, как ее формулируют. Это высокие цели, но как мы будем к ним двигаться — зависит от руководства. Мы начали давно. Мы сегодня как раз пытаемся использовать те инструменты поддержки, которые предоставляются Фондом поддержки промышленности предприятиям, идущим по этому пути.

- Проекты «Эффективной губернии» и «Бережливое производство» — одни из тем Стратегии развития Нижегородской области. АПЗ — один из пионеров в этом смысле в Нижегородской области. Какие есть плюсы и сложности?

- Построение эффективной производственной системы, если говорить о предприятиях промышленности, это формулирование нового мышления, новой культуры управления, обеспечение эффективного управления с помощью выявления непроизводительных издержек, устранения различного рода неэффективных логистических цепочек, если говорить о производстве, и таким образом выявление и использование тех высвобождаемых возможностей технологических и производственных по персоналу, которые может предприятие эффективно направить на создание других полезных продуктов и повысить эффективность своего действующего производства.

- Бывают сложные конфигурации, когда вы понимаете, что у вас затраты большие. Убрали лишних людей. У вас эффективная экономика, все замечательно, доходная часть растет. Но куда пошли люди?

- Эта программа называется «Построение эффективных производств», она посвящена также созданию новых рабочих мест и переквалификации персонала. Это ответственность нашего предприятия. Более того, областная служба занятости нам уже предлагает сегодня — если вы видите потенциал для высвобождения, пользуйтесь программой, которая сегодня финансируется федеральными средствами, для переквалификации и переобучения такого персонала. Безусловно, в этом есть смысл.

- Что Вам подсказывает интуиция по поводу 2019 года — сложно будет или проще, чем раньше? Пугают же мировым кризисом, санкционным давлением, да и нефть себя ведет достаточно тревожно. Все непредсказуемо…

- Безусловно, 2019 год будет таким же непростым, как уходящий и 2017. Мы уже, в общем-то, адаптировались к этому постоянному прессингу, я имею в виду санкционный режим. Научились вполне справляться с этими трудностями.

Думаю, что здесь глубина проблем не в том, как будет чувствовать себя государство перед лицом внешних каких-то угроз. Наш интеллектуальный потенциал сегодняшний и наши технологические возможности позволяют нам сегодня добиться хороших результатов и разворачивать производство, находя такие точки роста, которые, безусловно, нам позволят не только наполнить внутренний рынок и закрыть свои потребности, но и составить конкуренцию европейским производителям.

Сегодня 1 трлн рублей государство выделяет на поддержку экспортно-ориентированных производств на несколько лет. Это колоссальные средства для концентрации, возможности для вывода на рынок высокотехнологичной и конкурентоспособной продукции. Для этого у нас есть наработки. Мы создали Арзамасское приборостроительное конструкторское бюро, которое озадачено как раз перспективами. Недавно вместе с президентом РАН и губернатором Глебом Никитиным проводили встречу с руководителями промышленных предприятий под эгидой Росатома на предмет создания научно-образовательного центра. Это как раз тот источник идей, которые мы можем взять на вооружение и организовать их внедрение в серийное производство.