2018-12-28T11:18:00+03:00
Общество

Голубую ель срубили для установки в сквере на улице Прыгунова

Нижегородцев шокировал поступок местных властей, но в администрации объяснили, в чем дело [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
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Елка высотой шесть метров росла на участке местной жительницы 23 года.Елка высотой шесть метров росла на участке местной жительницы 23 года.Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода
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Вечером 27 декабря появилась информация о том, что на радость жителям Автозаводского района была срублена 23-летняя голубая ель. Причем, как уточнялось, дерево с барского плеча было предоставлено женщиной, проживающей в частном секторе. Новость тут же разлетелась по соцсетям, вызвав бурю негодования у нижегородцев.

Елка высотой шесть метров росла на участке местной жительницы 23 года. Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

Елка высотой шесть метров росла на участке местной жительницы 23 года.Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

- Я охотно верю, что одна жительница могла предложить срубить у нее во дворе ель (скажем так, странных людей среди нас много). Но как районная администрация это согласовала? - поинтересовалась Светлана Иконникова.

- Вот и нарядили бы ее не рубя. У себя во дворе! - предложил Александр Лощилов.

- Реально люди сходят с ума. Дурдом, - заключила Татьяна Попова.

Теперь около новогоднего дерева проходят праздничные мероприятия. Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

Теперь около новогоднего дерева проходят праздничные мероприятия.Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

«Комсомольская правда - Нижний Новгород» тут же направила официальный запрос в городскую пресс-службу и выяснила, что никакого криминала не случилось.

- Ель стояла во дворе в частном секторе. Корни проросли в фундамент - была прямая угроза дому. Поэтому хозяйка дома приняла решение срубить эту ель. А поскольку скоро Новый год, то дереву нашли применение, - пояснили «Комсомолке».

По словам хозяйки ели Светланы Фирсовой, она знала о желании жителей соседнего микрорайона установить в обновленном сквере елку. Поэтому предложила подарить им ель, которая росла у нее в огороде.

- Она очень красивая, но ее корни за 23 года проросли в фундамент дома… Теперь шестиметровая красавица будет радовать автозаводцев, - рассказала Светлана.

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