Глеб Никитин провел рабочую встречу с новым министром экологии Нижегородской области

В четверг, 10 января 2019 года, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин встретился с новым министром экологии Денисом Егоровым, сообщает пресс-служба регионального правительства. Они обсудили планы на будущее и задачи, которые Егоров должен выполнить на новом посту.

По словам Глеба Никитина, особое внимание необходимо уделить реализации национального проекта «Экология», проконтролировать мероприятия и подготовить предложения по их актуализации. Следующее важное направление - контроль за ликвидацией объектов накопленного экологического ущерба.

- В частности, речь о «Черной дыре», «Белом море» и полигоне «Игумново». Поручаю вам незамедлительно посетить объекты и взять под личный контроль ход работ на них. Лучшие практики, которые будут применены, необходимо тиражировать, - резюмировал Глеб Никитин.

Но самой важной темой, как пояснил глава региона, является переход на новую систему обращения с отходами.

- Первые дни 2019 года показали, что каких-то проблем переход не вызвал, но наша задача, чтобы система работала лучше чем раньше, и чтобы качество работы постоянно повышалось. Мы должны обеспечить создание перерабатывающих и сортировочных комплексов там, где их нет, - обозначил Глеб Никитин.

И в заключении губернатор добавил, что также Егорову нужно работать с жителями Нижегородской области и выполнять задачи, поставленные ими на портале «Команда правительства».

- Действительно, предстоит огромная работа по реализации нацпроекта «Экология», идет внедрение новой системы по обращению с ТКО. Я внимательно изучил задачи, которые были поставлены. Сразу же чувствуется, что нижегородцы вовлечены в экологическую тематику. Обязательно будем учитывать их мнения в работе министерства, - ответил новый министр.

Напомним, распоряжение о назначении Егорова на пост министра экологии было подписано 29 декабря 2018 года.

СПРАВКА:

Денис Егоров родился 27 ноября 1973 года. Он окончил экономический факультет Волжской государственной академии водного транспорта.

До назначения министром экологии возглавлял энергетическую компанию, руководил структурным подразделением Федерального государственного унитарного предприятия РосРАО а затем исполнял обязанности директора ФГУП Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами.