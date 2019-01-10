Больше всего покинутых деревень в Нижегородской области - в западных районах

Нижегородская область вошла в десятку регионов России с наибольшим количеством вымерших деревень и сел. Согласно данным Росстата, в нашей области жители покинули аж 603 населенных пункта.

В городах и крупных поселках, где есть работа, нижегородцы продолжают жить и трудиться. А вот из отдаленных деревень жители потихоньку уезжают. Например, в Шахунском районе жители оставили 102 деревни, в Шарангском - 56, в Сергачском - 25, в Починковском - 33, а в Сокольском опустели целых 152 деревни.

Однако в правительстве Нижегородской области разработано несколько программ по поддержке сельских территорий. В министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» рассказали, что в районах области проводится комплексное обустройство населенных пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры: реализуются мероприятия по газификации - в 2018 году в сельской местности введено в эксплуатацию более 100 километров газовых сетей; по водоснабжению - в 2018 году введено 16 километров водопроводных сетей. Также осуществляются действия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов. Им предоставляются социальные выплаты на строительство или приобретение жилья - в прошлом году выдано 34 таких свидетельства.

Кроме того, как заверили в министерстве, молодые сотрудники, которые работают в районах Нижегородской области, получают материальное пособие, а также ежемесячную прибавку к зарплате. А для студентов, заключивших соглашение с сельхозпредприятием о трудоустройстве после окончания учебы, предусмотрена аграрная стипендия.