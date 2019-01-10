Уже три человека заболели гриппом в Нижегородской области с начала 2019 года. Как сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора, все они не были привиты.

Согласно информации, сейчас заболеваемость ОРВИ ниже эпидемических порогов на 45%, а по Нижнему Новгороду – на 43%.

На сегодняшний день только 44% жителей области сделали прививку. Специалисты Роспотребнадзора напоминают нижегородцам, что необходимо мыть руки после улицы, прикрывать рот при кашле или чихании, есть больше полезных продуктов, пользоваться маской в людных местах, а также избегать тесного контакта с заболевшими. Если вы обнаружили признаки ОРВИ – обратитесь к врачу.

Напомним, совсем недавно "Комсомолка" рассказывала, когда необходимо делать прививку от гриппа, как она действует и от чего защищает.

КСТАТИ

Вакцинация против гриппа бесплатно проводится следующим категориям граждан:

- дети с 6 месяцев;

- учащиеся 1-11 классов;

- обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и вузах;

- взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям (работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы);

- беременные;

- взрослые лица старше 60 лет;

- лица, подлежащие призыву на военную службу;

- лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечнососудистыми заболеваниями, ожирением.