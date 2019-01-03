Замгубернатора Нижегородской области Андрей Харин проверил, как региональные операторы справляются с вывозом мусора в новогодние праздники

Мусорная реформа наделал много шума. Нижегородцы с ужасом ждали 1 января. Именно с этого момента в Нижегородской области начал действовать единый региональный оператор, который теперь отвечает за вывоз всего мусора. Многие боялись, что с этого момента мусорные ящики останутся полными, и жители будут утопать в мусоре.

Для того чтобы проверить, как работают региональные операторы по работе с ТКО, заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Харин 3 января 2019 года поехал с инспекцией в Дзержинск, Заволжье и Городец. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Утвержденного заранее маршрута не было. В первую очередь комиссия проверяла контейнерные площадки, на которые раньше жаловались жители, а также заезжали на те, что были выбраны случайно.

- Я проверяю, как организован вывоз мусора в районах Нижегородской области, с утра 1 января. В первый день нового года не везде было идеально, но сегодня система работает хорошо. И в Дзержинске, и в Заволжье, и в Городце, где мы были сегодня, контейнеры и контейнерные площадки чистые, - сказал Андрей Харин.

Вместе с ним в объезде приняли участие министр внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области Роман Любарский, и.о. министра экологии области Наталья Мочалина, а также представители региональных операторов. На местах к областной комиссии присоединялись руководители муниципалитетов.

Это не единственная министерская проверка. Подобные инспекции будут идти на протяжении всех праздников. Правительство контролирует работу региональных операторов по работе с ТКО на всех этапах от вывоза мусора из контейнеров до его захоронения. Кроме того, на всех мусоровозах стоят специальные трекеры, с помощью которых можно отслеживать перемещение автомобилей. А это значит, что они не будут сваливать мусор в не предназначенных для этого местах, и незаконные свалки не будут множиться, как грибы после дождя. А в будущем планируется, что незаконные свалки и вовсе исчезнут с территории Нижегородской области. А также начнет действовать принцип раздельного сбора и вывоза мусора.

По словам исполнительного директора ООО «Нижэкология НН» Андрея Паршина, в течение месяца планируется оптимизировать маршруты мусоровозов, после чего на каждой контейнерной площадке появится объявление, где будет указано время в пределах двух-трех часов, когда мусор должен быть вывезен.

Кроме того, работает горячая линия Госжилинспекции. По телефону 430-79-19 жители Нижегородской области могут сообщить о проблемах с вывозом мусора от их домов.