Пять человек пострадали в аварии в Нижнем Новгороде

Сразу пять человек пострадали во время аварии, которая произошла в Автозаводском районе Нижнего Новгорода 1 января 2019 года. Об этом сообщили в отделе по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Виновник ДТП 36-летний водитель с восьмилетним водительским стажем был за рулем автомобиля Renault Logan. В 22.25 в районе улицы Патриотов, дом №51 он выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Fiat.

В результате аварии пострадали все: водители и пассажиры обеих машин.

Больше всего в ДТП пострадала 45-летняя женщина, которая находилась в автомобиле Fiat. У нее открытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и перелом грудного позвонка. Сейчас она находится в больнице. Также пострадал 49-летний мужчина. У него зафиксирована растяжение связок, ушибы и ссадины коленного сустава. С места ДТП скорая помощь забрала его в больницу. Но оттуда он был отпущен домой. Также в машине находилась 42-летняя женщина. Врачи зафиксировали у нее ушиб левого плечевого и коленного суставов. Женщину также доставили в больницу, но затем отпустили домой.

Те, кто находились в автомобиле Renault Logan отделались более легкими травмами. У водителя ушибленная рана правого коленного сустава. Он сам обратился в больницу за помощью, но после оказания первой помощи был отпущен домой. Также не сильно пострадала 40-летняя пассажирка – ушибы и ссадины лица. Врачи также отпустили ее домой.