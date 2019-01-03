Глеб Никитин: «Делегации Франции, Финляндии, Германии и Мальты планируют посетить Нижегородскую область в начале года»

Нижегородская область привлекла внимание многих зарубежных стран. И в первой половине 2019 года к нам собираются приехать делегации Франции, Финляндии, Германии и Мальты. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- В 2018 году Росстат зафиксировал заметный рост товарооборота Нижегородской области, отметил Глеб Никитин. - Это позитивная динамика, особенно учитывая то, что рост товарооборота произошел, в основном, за счет экспорта нижегородских продуктов за рубеж, который вырос почти на треть за январь – сентябрь.

За девять месяцев прошлого года товарооборот региона превысил шесть миллиардов долларов и в сравнении с 2017 годом увеличился на 26 процентов.

- Сейчас важно не сбавлять темп этой работы, наладить еще более тесное сотрудничество с зарубежными партнерами, - подчеркнул губернатор. - От этого зависят доходы нижегородских предприятий. Кроме того, международное сотрудничество открывает перед регионом новые перспективы в сферах культуры, науки, образования.

Также Глеб Никитин обратил внимание на то, что необходимо возвращать нижегородских ученых, которые уехали за рубеж.

По словам директора департамента внешних связей правительства Нижегородской области Ольги Гусевой, французская делегация во главе с чрезвычайным и полномочным послом Франции в России Сильви-Аньес Берманн приедет к нам с 24 по 25 января. А уже в начале февраля, с 6 по 8 февраля, наш регион посетят финские бизнесмены. С 26 по 29 марта у нас будет гостить делегация федеративной земли Саксонии (Германия), в которую войдут представители 17 компаний, осуществляющих свою деятельность в сфере машиностроения, станкостроения, металлургии, металлообработки, судостроения, автомобилестроения и производства автокомпонентов. А в мае Нижегородскую область посетит чрезвычайный и полномочный посол Мальты в России Пьер Клайв Аджус.