Федуринское горе: отель, в котором при пожаре погиб ребенок, оказался незаконной постройкой

Два месяца прошло с момента ужасной трагедии в Федуринском сельсовете Городецкого района. Напомним, в ночь на 2 ноября в одном из домов отеля «ForRest house» произошел пожар, в результате которого погиб десятилетний ребенок. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. 29 ноября директор фирмы «Галерея Вип-Тур», организовавшей тур для детей, арестовали.

Как сообщалось на сайте СУ СКР по Нижегородской области, группа из 14 детей прибыла на место 28 октября. При этом, как отмечают следователи, у сопровождающих не было ни знаний, ни специальных навыков действия в чрезвычайных ситуациях, в том числе по эвакуации детей при пожаре. Правда, тогда возникает вопрос, почему никто из сопровождающих не оказался под следствием, а директор фирмы, которой в момент пожара даже не было в России, сразу была заключена под стражу? Сейчас директор обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, которые по неосторожности повлекли смерть человека.

В соцсетях и среди экспертов активно обсуждается, кто же виноват в произошедшей трагедии, и главное, кто за нее ответит. Многих удивляет, почему под арест была помещена только директор турфирмы. Неужели сопровождающие, владельцы гостиницы, местные власти, не доглядевшие за пожарной безопасностью отеля, не виноваты?

«Комсомольская правда – Нижний Новгород» отправила запросы в соответствующие органы, чтобы максимально объективно разобраться в ситуации.

Так, мы запросили в администрации Городецкого района, когда и кем было выдано разрешение на строительство и ввод в эксплуатацию отеля «ForRest house». Ответ нас искренне удивил.

- В базе данных управления архитектуры и строительства администрации района нет информации по выдаче разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию отеля «ForRest house» (ИП Резникова С.В.). Документы, подтверждающие разрешение на строительство данного объекта, не выдавались, - ответил глава администрации городецкого района Владимир Беспалов.

Федуринское горе: отель, в котором при пожаре погиб ребенок, оказался незаконной постройкой. Фото: "КП"

Получается, что отель (если это отель, а не обычный частный дом) построен незаконно. Где же проверяющие органы, почему они не закрыли и не снесли незаконную постройку? Быть может, тогда пожар, во время которого погиб ребенок, можно было предотвратить.

Проверяющие органы все-таки следят за зданиями, возведенными недалеко от Горьковского моря в Городецком районе. Как «Комсомолке» сообщили в Нижегородской природоохранной прокуратуре, в сентябре 2018 года были выявлены мошеннические действия и превышения должностных полномочий должностными лицами администрации Федуринского сельсовета Городецкого муниципального района при переводе земельного участка из категории земель лесного фонда в категорию земли населенных пунктов.

- В результате обманных действий главы администрации Федуринского сельсовета, совершенных с превышением должностных полномочий, участок лесного фонда площадью 1,3 га выбыл из государственной собственности, - говорится в ответе природоохранной прокуратуры.

Федуринское горе: отель, в котором при пожаре погиб ребенок, оказался незаконной постройкой. Фото: "КП"

Федуринское горе: отель, в котором при пожаре погиб ребенок, оказался незаконной постройкой. Фото: "КП"

Материалы проверки были переданы в Следственное управление Следственного комитета по Нижегородской области. Как в СК сообщили «Комсомолке», по данным материалам в настоящее время проводится доследственная проверка.

Федуринское горе: отель, в котором при пожаре погиб ребенок, оказался незаконной постройкой. Фото: "КП"

Проше говоря, получается, что нерадивые местные чиновники фактически украли у государства почти полтора гектара земли в непосредственной близости от Горьковского моря. На этой территории неизвестные (видимо, ИП Резникова С.В.) незаконно построили здания, которые сдавали как отель. В этом «отеле» произошел пожар, в результате которого погиб ребенок. Но ни владельцы здания, ни местные чиновники ответственности за это не понесут.

Остается важный вопрос, выдавалось ли разрешение Госпожнадзора на эксплуатацию здания, соблюдались ли там правила пожарной безопасности. И если выдавалось, то как могли согласовать работу незаконной постройки, и по каким критериям оценивали – как отеля или частного дома? Почему не привлечен к ответственности пожарный инспектор, который выдал разрешение?

К сожалению, ответы на эти вопросы пока получить не удалось.

Федуринское горе: отель, в котором при пожаре погиб ребенок, оказался незаконной постройкой. Фото: "КП"

- В связи с тем, что по факту произошедшего пожара, травмирования и гибели на нем детей в настоящее время проводится предварительное расследование, запрашиваемая вами информация не может быть предоставлена, - сообщили в МЧС по Нижегородской области.

«Комсомольская правда» будет следить за ситуацией.