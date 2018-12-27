2018-12-27T17:17:54+03:00
Общество

Захар Прилепин возглавил топ-5 медиарейтинга писателей по итогам 2018 года

«Медиалогия» составила рейтинг самых цитируемых писателей России
Анастасия НАЗАРОВА
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Захар Прилепин возглавил топ-5 медиарейтинга писателей по итогам 2018 года.Захар Прилепин возглавил топ-5 медиарейтинга писателей по итогам 2018 года.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Автор «Обители» Захар Прилепин попал в рейтинг самых часто упоминаемых в СМИ писателей по итогам 2018 года. По данным «Медиалогии», нижегородский писатель занял первую строчку в топ-5 с 18606 сообщениями в газетах, журналах, информагентствах и прочих средствах массовой информации.

На втором месте оказалась Гузель Яхина (16769), на третьем - Людмила Улицкая (5720), а на четвертом - Борис Акунин (5434). Замыкает пятерку самых медийных писателей Алексей Иванов (5319).

Напомним, что в начале декабря стало известно о назначении Захара Прилепина заместителем худрука МХАТ имени Горького по литературной части.

- Каких-то конкретных планов у меня нет. Пока только технические, административные и прочие задачи, - прокомментировал Прилепин. - То есть зайти, осмотреться, очень внимательно, очень бережно. А там посмотрим. Никаких революций не планируется.

А в ноябре появилась новость о том, что писатель Прилепин вошел в состав центрального штаба ОНФ.

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