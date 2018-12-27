2018-12-27T16:47:29+03:00
Общество

Глеб Никитин исполнит желание ребят из детдома в Дзержинске

Глава региона поучаствовал в проекте «Мечтай со мной»
Анастасия НАЗАРОВА
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Глеб Никитин исполнит желание ребят из детдома в ДзержинскеГлеб Никитин исполнит желание ребят из детдома в ДзержинскеФото: Пресс-служба правительства Нижегородской области
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Мечта воспитанников дзержинского детдома исполнится благодаря губернатору Нижегородской области Глеб Никитин, поучаствовавшему во всероссийском проекте «Мечтай со мной». Об этом сообщает пресс-служба облправительства.

Глеб Никитин исполнит желание ребят из детдома в Дзержинске Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Глеб Никитин исполнит желание ребят из детдома в ДзержинскеФото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Акция прошла 27 декабря перед заседанием Госсовета, посвященного развитию добровольчества. Главам субъектов РФ было предложено снять по одному шару с новогодних елок. На них были написаны желания детей со всей страны.

Глава Нижегородской области сорвал шар с желаниями ребят из санаторного детдома в Дзержинске. Учащиеся 1-3 классов загадали поездку в Москву с посещением Красной площади, в Санкт-Петербург, чтобы посмотреть, как разводят мосты, а также в казанский аквапарк.

- Это прекрасное желание, которое показывает интерес совсем маленьких ребят к родной стране. Было очень приятно, что юные нижегородцы мечтают о таких хороших вещах, - сказал Никитин.

Совсем скоро воспитанники детдома поедут в Казань, а после новогодних праздников будет решен вопрос с поездкой в Москву и Петербург.

- Постараемся максимально насытить это путешествие интересными событиями, - пообещал губернатор.

Никитин также добавил, что надо продумывать системные решения, чтобы не только старшеклассники ездили с экскурсиями в другие регионы, но и ребята помладше.

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