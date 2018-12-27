2018-12-27T16:56:00+03:00
Дом. Семья

Самка пятнистого оленя разыскивается в Нижнем Новгороде

Последний раз животное видели около радиорынка в Кузнечихе [видео]
Анастасия НАЗАРОВА
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Животное выбралось на волю через брешь в ограждении вольера.Животное выбралось на волю через брешь в ограждении вольера.
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Одинокий олененок был замечен у радиорынка в Кузнечихе утром 26 декабря. Удивлению нижегородцев не было предела: откуда взялось животное?

Самка пятнистого оленя разыскивается в Нижнем Новгороде.

Как рассказал Георгий Мамагулашвили, малыша обнаружил именно он. Тут же позвонил по номеру «112» и оставил заявку, чтобы его забрали специалисты.

- А потом уехал на работу. Караулить оленя остался какой-то мужчина, - добавил собеседник «Комсомолки».

Самку оленя видели в Кузнечихе 26 декабря в 7 утра. Фото: скрин с видео

Самку оленя видели в Кузнечихе 26 декабря в 7 утра.Фото: скрин с видео

В госохотнадзоре «Комсомольской правде» сообщили, что на место выехали работники ведомства. Однако олененка и след простыл.

- По нашим данным, это домашний пятнистый олень, точнее самка лет двух, - уточнили в пресс-службе охотнадзора. Она сбежала из частного сектора в Печерской слободе - выбралась на волю через брешь в ограждении вольера.

Но специалисты не отчаиваются и продолжают поиски малышки. Не сдается и ее хозяин Роман.

- Животное ручное, тянется к людям. Но оно находится в стрессовой ситуации, поэтому не рекомендуется походить к нему близко. При обнаружении самки оленя лучше сообщать звонить по каналу связи «112» или владельцу Роману по телефону 8-986-729-27-96, - сказали в пресс-службе.

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