Нижегородцев просят сообщать о проблемах с вывозом мусора

Нижегородцев просят обращаться к региональным операторам по обращению с ТКО в случае возникновения проблем с вывозом мусора. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Напомним, с 1 января 2019 года вывоз твердых бытовых отходов станет коммунальной услугой по обращению с ТКО. Поэтому по вопросам невывоза мусора жителям многоквартирных домов, в которых выбрана непосредственная форма управления или «прямые договоры», а также жителям индивидуальных жилых домов рекомендуется обращаться к региональным операторам в соответствии с зоной их деятельности. Посмотреть зоны деятельности можно здесь.

Если же в МКД выбрана управляющая организация или создано ТСЖ, обращаться необходимо в эти организации.

Если по обращениям не будут приняты меры, жителям рекомендуется обращаться в территориальные отделы государственной жилищной инспекции Нижегородской области. Кроме того, с 24 декабря начала работу «горячая телефонная линия» - позвонить на нее можно по номеру 430-79-19.