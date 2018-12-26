2018-12-27T14:32:17+03:00
Общество

Нижегородцев просят сообщать о проблемах с вывозом мусора

С 1 января 2019 года вывоз твердых бытовых отходов станет коммунальной услугой
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
Нижегородцев просят сообщать о проблемах с вывозом мусораНижегородцев просят сообщать о проблемах с вывозом мусораФото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

Нижегородцев просят обращаться к региональным операторам по обращению с ТКО в случае возникновения проблем с вывозом мусора. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Напомним, с 1 января 2019 года вывоз твердых бытовых отходов станет коммунальной услугой по обращению с ТКО. Поэтому по вопросам невывоза мусора жителям многоквартирных домов, в которых выбрана непосредственная форма управления или «прямые договоры», а также жителям индивидуальных жилых домов рекомендуется обращаться к региональным операторам в соответствии с зоной их деятельности. Посмотреть зоны деятельности можно здесь.

Если же в МКД выбрана управляющая организация или создано ТСЖ, обращаться необходимо в эти организации.

Если по обращениям не будут приняты меры, жителям рекомендуется обращаться в территориальные отделы государственной жилищной инспекции Нижегородской области. Кроме того, с 24 декабря начала работу «горячая телефонная линия» - позвонить на нее можно по номеру 430-79-19.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24