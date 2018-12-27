2018-12-27T12:23:07+03:00
Спорт

Денис Черышев: «Лучший подарок - это иметь такую девушку»

Звезда ЧМ-2018 по футболу отпраздновал свое 28-летие
Анастасия НАЗАРОВА
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В день рождения игрок сборной России выложил несколько фото со своей девушкой.В день рождения игрок сборной России выложил несколько фото со своей девушкой.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Автор четырех голов на ЧМ-2018 по футболу Денис Черышев отпраздновал свое 28-летие. Вечером 26 декабря он опубликовал в Инстаграме несколько фотографий и непривычно длинный текст.

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Это был незабываемый год для меня, и думаю, для всех русских тоже. Всем огромное спасибо за поздравления. Дальше - больше!
76118 отметок «Нравится»811 комментариевInstagram

- Это был незабываемый год для меня, и, думаю, для всех русских тоже. Всем огромное спасибо за поздравления. Дальше - больше! С Божьей помощью все возможно, - написал игрок сборной России и испанского клуба «Валенсия». - Отдельное спасибо всем, кто рядом. Без вас ничего бы из этого не вышло. Мой лучший подарок - это иметь такую девушку, семью и друзей, которые у меня есть.

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Денис Черышев со своей девушкой Кристиной Кобе
165925 отметок «Нравится»603 комментариевInstagram

Менее чем за сутки эта публикация набрала более 75 тысяч лайков и почти 800 комментариев. Поклонники буквально завалили любимого спортсмена поздравлениями.

- С днем рождения! Спасибо тебе за этот год. Он был незабываемый, - написала anya_kiseleva25.

- Денис, ты красавчик. Гордость России! Так держать, - добавил igor1000000.

- Спасибо тебе и твоим родителям за то, что ты именно такой! Улыбайся чаще. Твоя улыбка поднимает настроение многим людям, - призналась yulia_mart_91.

- Черри, с днем рождения! Спасибо за сказку на ЧМ, - поблагодарила ilanaissakovitch.

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