Настроение Рождества: коллекция лучших фильмов для семейного просмотра

Пожалуй, нет ничего проще и приятней, чем в канун праздников всей семьей посмотреть рождественское кино. Немного сказочное, неизменно доброе, слегка поучительное и с неиссякаемой верой в чудо. Специально для таких случаев онлайн-кинотеатр ivi подготовил подборку фильмов, волшебная атмосфера которых захватит вас целиком и полностью!

«Чарли и шоколадная фабрика»

Если ваши дети любят захватывающие небанальные сюжеты и шоколадные конфеты, этот фильм точно не оставит их равнодушными! В центре фильма - история малыша Чарли Бакета из бедной семьи, жизнь которого внезапно меняется. В канун Рождества Чарли получает билет на таинственную шоколадную фабрику. Как и других счастливчиков, его ждут там неожиданные испытания и встречи, однако мальчик с честью их выдерживает. И ради семьи даже отказывается от внезапного наследства!..

Кадр из фильма

«Гринч - похититель Рождества»

Одна из главных рождественских историй с Джимом Керри в главной роли. Пока все жители небольшого городка Ктограда готовятся к празднику, покупают подарки и загадывают заветные желания, одинокий и угрюмый Гринч думает совсем о другом. Он не слишком любит жителей города (да и они его недолюбливают из-за нестандартной внешности), поэтому герой решает похитить Рождество. И, кажется, у него есть все шансы на успех этого коварного замысла!..

Кадр из фильма

«Рождественская история»

И вновь в главной роли Джим Керри! Его герой, скупердяй Эбенезер Скрудж, терпеть не может праздники в целом и Рождество в частности. Да и вообще веселье и простые человеческие эмоции вызывают у него, скорей, раздражение, чем сопереживание. Однако в рождественскую ночь происходит чудо, и Скрудж вместе с духами Рождества, отправляется в путешествие, которое в корне изменит его собственную жизнь и судьбы других людей.

Кадр из фильма

«Потерянное рождество»

В канун Рождества часто происходят невероятные истории, и эта - одна из них. В одном из английских городов в преддверие праздника появился таинственный незнакомец. Никто, включая его самого, не знает, откуда он приехал и что у него за плечами. Однако мужчина наделен уникальным даром: он “считывает” воспоминания людей и помогает им найти то, что они потеряли. Так продолжается до тех пор, пока незнакомец не встречает маленького мальчика Гуса, потерявшего в автокатастрофе родителей…

Кадр из фильма

«Рождественское путешествие»

Романтическая комедия, посмотреть которую можно вместе с подростками. История о том, как двое встретились в аэропорту в канун Рождества, оказались в соседних креслах и, по иронии судьбы, еще и прилетели не в тот город. Там их ждет не менее увлекательное знакомство с семейной парой и настоящие рождественские чудеса, которые заставят поверить в сказку даже самых отъявленных скептиков.

Кадр из фильма

«Елки новые»

Пожалуй, лучшая комедия для новогодних настроения! В фильме появляются как уже знакомые герои, так и новые персонажи. У всех свои заботы: Женя и Боря на грани ссоры, Галя из Новосибирска полна новогодних романтических планов, хипстер из Тюмени учиться выживать в лесу, а мальчик из Хабаровска отправляется в главное путешествие в своей жизни. И, конечно, все они ждут наступления Нового года!